Ново изследване: Дори малки количества алкохол повишават кръвното налягане

Дори ниските нива на консумация на алкохол са свързани с повишено кръвно налягане, а спирането на пиенето обръща този ефект. Това съобщава сайтът The Scientist, позовавайки се на резултатите от ново изследване на японски лекари, публикувано в списанието Journal of the American College of Cardiology.

Връзката между алкохола и сърдечно-съдовото здраве е изследвана от векове. Дълго време умерената консумация на някои напитки – особено червено вино, се смяташе за полезна за сърцето. Екипът на д-р Такахиро Сузуки от Международната болница „Св. Лука“ в Токио обаче поставя това схващане под съмнение.

„Нашето проучване имаше за цел да определи дали спирането на употребата на алкохол води до подобрение в нивата на кръвното налягане при редовните пиячи и дали започването на пиене оказва влияние при нередовните“, обяснява Сузуки. „Фокусирахме се върху по-слабо изследвани групи – жени, леки до умерени консуматори, и хора, които пият различни видове напитки – за да разберем по-добре как дори малки количества алкохол влияят върху контрола на кръвното налягане, което е важен въпрос за общественото здраве.“

Изследването включва данни от 58 943 възрастни, събрани по време на 359 717 годишни медицински прегледа в периода 2012–2024 г. Учените се фокусират върху две групи – редовни пиячи, които са спрели да пият, и въздържатели, които са започнали да консумират алкохол от време на време. Проследени са промените в систоличното и диастоличното кръвно налягане за една година, като е разработен статистически модел, отчитащ разликите в демографските и здравни характеристики, както и в начина на живот.

Кръвното налягане се измерва в милиметри живачен стълб - mmHg. За нормални стойности в медицината се приемат 120-129 mmHg систолично и 80-84 mmHg диастолично кръвно налягане.

Резултатите от изследването показват, че при хората, които са спрели да пият, кръвното налягане намалява, докато при започналите да пият – се повишава. Според изчисленията на екипа всяка напитка дневно се свързва с промяна от около 1 mmHg: една напитка по-малко понижава налягането с 1 mmHg, а една повече – го повишава със същата стойност.

Не са открити разлики между пиещите бира, вино или спиртни напитки, което показва, че именно количеството алкохол, а не видът му, е определящо. Разлики между половете също не са установени.

Проучването оспорва схващането, че ниските нива на консумация не влияят значимо на кръвното налягане. „В миналото се смяташе, че малки количества алкохол са допустими, но нашите резултати показват, че най-добре е изобщо да не се пие. Спирането на алкохола, дори и в малки количества, може да донесе реални ползи за здравето на сърцето както при жените, така и при мъжете“, посочва д-р Сузуки.

Кардиологът Харлан Крумхолц от Медицинския факултет на Йейлския университет, който не е участвал в изследването, подкрепя това заключение: „Тези резултати показват, че спирането на алкохола, дори в малки количества, може да предотврати или дори да помогне за лечение на хипертония.“