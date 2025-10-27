Повдигат нови обвинения на Благомир Коцев

Прокуратурата ще повдигне нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи Mediapool.

По неофициални данни, заедно с Коцев до София ще бъдат доведени и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които в момента са под домашен арест. Разпит е насрочен и за пиар представителката на градоначалника.

Благомир Коцев се намира в следствения арест от 8 юли 2025 година. Той е обвиняем за участие в престъпна група и в корупционно престъпление.

Основните доказателства срещу него се съдържат в показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Тя твърди, че е била натискана да плати подкуп, за да спечели обществени поръчки за доставка на храни в детски градини и училища във Варна.

Димитрова неизменно е печелила обществени поръчки, докато на власт е бил предишният кмет Иван Портних от ГЕРБ. След смяната на кметската управа тя започна да губи търгове и обжалва процедурите.

Противоречиви показания

По делото срещу Коцев беше разпитан и бившият му заместник Диан Иванов. Той първо даде показания срещу кмета, а след това се отрече от казаното. Иванов заяви, че е бил заплашван от шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, за да говори в полза на обвинението.

Разследването продължава вече повече от три месеца. Защитата на Коцев многократно е настоявала за променяне на мярката за неотклонение, но без успех.

Случаят предизвика сериозна политическа криза и множество протести във Варна и София. Политическата формация "Продължаваме промяната", от която е Коцев, определя делото като политическа репресия.