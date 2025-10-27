Путин се похвали с „Буревестник“, Тръмп отвърна: "Имаме ядрена подводница до вашето крайбрежие"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира скептично на последните изявления на руския президент Владимир Путин относно ядрено задвижваната крилата ракета „Буревестник“, която Путин описа като притежаваща „неограничен обхват“. Говорейки пред журналисти на борда на Air Force One по време на визитата си в Азия, Тръмп подчерта, че Съединените щати вече имат ядрени подводници, разположени близо до руските брегове. „Те знаят, че имаме ядрена подводница, най-великата в света, точно край техния бряг“, заяви американският президент, посочвайки, че такива възможности правят тестовете на дългобойни ракети излишни.

Тръмп също критикува Путин за това, че се фокусира върху изпитанията на ракети, вместо да сложи край на войната в Украйна. „Той трябва да прекрати войната, която трябваше да свърши за една седмица, а сега е вече четвърта година. Това е, което трябва да направи, вместо да тества ракети“, заяви Тръмп. На въпрос за възможни нови санкции срещу Русия, той отговори лаконично: „Ще разберете скоро“.

Тестът на ракетата, обсъждан по време на среща между Путин и началника на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов на 26 октомври, беше описан от Русия като успешна демонстрация на възможностите на „Буревестник“. Герасимов съобщи, че ядрено задвижваната ракета е прелетяла 14 000 километра за 15 часа, а Путин я определи като „уникално устройство, което никой друг в света няма“. Новината от Кремъл съвпадна с налагането на санкции от страна на Тръмп върху руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ и се появи сред спекулации за по-рано планираната среща между САЩ и Русия в Аляска.

Западни анализатори остават предпазливи, отбелязвайки проблемите в разработката и конструкцията на ракетата. Експертите се съмняват дали „Буревестник“ би могъл съществено да промени ядреното равновесие, въпреки че Русия подчертава стратегическата ѝ важност след обявяването на американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“ през януари. Сателитни изображения по-рано показаха значителна активност на полигона Паньково в Арктика, Новая Земля, близо до складовото съоръжение за бойни глави Вологда-20, което подсказа подготовка за теста.

Тръмп повтори, че САЩ не се занимават с игри, и че Русия трябва да се съсредоточи върху прекратяване на конфликта в Украйна, вместо да провокира с изпитания на ракети, подчертавайки продължаващото напрежение между Москва и Вашингтон.