Експерт: Държавата незабавно да поеме контрола над „Лукойл“

Проблемът с „Лукойл“ може да бъде решен, но само ако държавата предприеме конкретни действия. Това заяви пред БНР анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов, според когото България има инструментите да гарантира енергийната си сигурност, но досега е проявявала пасивност.

Общи европейски действия след санкциите

България и още седем държави от Европейския съюз обсъждат създаването на механизъм за плавен преход след санкциите, които администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи на руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Темата е сред основните в дневния ред на заседанието на министрите на енергетиката в Брюксел.

Според Цветомир Николов опитът на други европейски страни показва, че държавната намеса е неизбежна. Германия и Италия вече поеха контрол върху рафинерии, собственост на руски компании, и прехвърлиха управлението им на нови оператори от ЕС.

Нуждата от държавна намеса и контрол

„Пределно ясно е къде е стартовата точка. Ние тотално изпуснахме процеса. Трябваше отдавна да започнем поемането на критичната инфраструктура в наши ръце, иначе рискуваме ужасно много“, заяви Николов. Според него дерогация няма да бъде дадена на „Лукойл“ и единственият реален вариант е държавата да използва инструментите, които Европейският съюз вече е предвидил за подобни случаи.

„Само когато държавата поеме оперативния контрол върху рафинерията, може да поиска лицензии или отстъпки. Така ще гарантира пред американската страна, че руската компания не печели от ситуацията“, подчерта експертът.

Рискове и възможни решения

Николов допълни, че „Лукойл“ вероятно ще се опита да продаде или преструктурира собствеността си нагоре по веригата, но това ще отнеме време. „Ако държавата поеме контрола, тя има предварително договорени доставки на суров петрол. Това няма да е проблем. Истинската трудност е как да бъде убедена руската страна да продаде активите си“, обясни той.

До приключване на сделка България ще остане в критична точка на риск, зависеща от одобрението на САЩ за продължаване на операциите.

Няма риск от недостиг на горива

Въпреки напрежението около санкциите и собствеността на рафинерията, експертът е категоричен, че няма да се стигне до недостиг на горива.

„Държавата има готовност да осигури доставки чрез контрагенти, с които вече има договори. Възможно е цените да се повишат леко, тъй като тези контракти влизат в сила при извънредни ситуации, но пазарът ще остане стабилен“, увери Николов.