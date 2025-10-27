Скъсаха от подигравки Алекс Богданска

Водещата на "Биг Брадър" Александра Богданска се превърна в център на вниманието не само заради шоуто, а и заради дръзкия си аутфит. Белият ѝ гащеризон с изрязани елементи и златни халки предизвика вълна от коментари в социалните мрежи — и, разбира се, порой от шеги.



Потребители я сравниха с прасенцето от стар анимационен филм, облечено в син бански със същата подредба на ленти. Снимките от предаването и кадрите от филмчето обиколиха мрежата с надписи като "разделени при раждането" и "инспирирано от детството".



Въпреки шегите, мнозина защитиха Богданска, отбелязвайки, че не всеки има смелост да облече толкова нестандартен модел на живо в ефир.



Едно е сигурно – Александра отново успя да накара всички да говорят за нея, пише "България Днес".