Река Елешница преля в района на Рилския манастир

Река Елешница тази сутрин е преляла в района на Рилския манастир. Движението при км 23 на път ІІІ-107 Рила - Рилски манастир да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от АПИ.

Река Елешница е десен приток на р. Струма и е дълга 59 км, отводнява южните части на Осоговска планина.

Тя е четвъртият по големина приток на Струма.