Топлофикациите: Решението на Съда на ЕС няма да промени сметките за парно

„Каквото и да се промени, сметките на хората няма да се променят – в никакъв случай и в нито една посока.“ С тези думи председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев коментира решението на Съда на Европейския съюз, с което бе отменена действащата у нас формула за изчисляване на дяловото разпределение на топлоенергията.

По думите му методът досега е бил достатъчно точен, но вече не отговаря на изискванията за прозрачност, заложени в европейското законодателство.

Съдът отменя формулата, България трябва да предложи нова

Съдът на Европейския съюз постанови, че формулата, използвана в България за определяне на дела на общата енергия, е непрозрачна и не отразява реалното потребление на домакинствата. Тя не отчита важни фактори като топлоизолация, разположение на жилищата и конструктивни особености на сградите.

Решението означава, че страната трябва да изготви нов модел за изчисление и да го представи в кратки срокове, като до края на ноември се очаква работна група да предложи вариант, съобразен с европейските стандарти.

„Деструктивен подход“ и липса на консенсус

Кремен Георгиев отбеляза, че всяка наредба, свързана с дяловото разпределение, моментално се обжалва, което блокира процеса. „Това е деструктивен подход, който не може да доведе до нищо добро. Никой не казва как трябва да се случи изчислението, ако не е така“, каза той в ефира на НоваНюз. Георгиев уточни, че става дума единствено за енергията, отдадена от сградната инсталация, докато топлата вода и отоплението от радиаторите се изчисляват отделно. Според него новите промени ще бъдат чисто административни и няма да имат ефект върху крайните сметки на домакинствата.

Какво следва за потребителите

До въвеждането на новата формула действащият механизъм ще продължи да се използва, за да не се блокира процесът на изчисление. Експертите уверяват, че отоплителният сезон няма да бъде засегнат, но предупреждават, че темата отново ще се превърне в поле за спорове между институции и потребители.

Решението на Съда на ЕС поставя България в ситуация, в която трябва не само да измисли нова формула, но и да я защити като прозрачна и справедлива - задача, която досега никое правителство не успя да изпълни без напрежение.