Интензивни боеве в Покровск: Около 200 руснаци проникнаха в украинския фронтови град

Около 200 руски войници са проникнали в град Покровск в Донецка област, според данни на Генералния щаб на Украйна от 26 октомври. Градът остава силно оспорвана зона, като руските сили засилват операциите и концентрират персонал около Покровск в опит да изтласкат украинските защитници.

Проникването включва малки пехотни групи, които успяват да преминат украинските позиции и да установят присъствие в града. Сблъсъците между украинските сили и нападателите продължават, включително с малокалибрено оръжие и използване на дронове. Украинските контрасаботажни мерки спират руските войници да консолидират позициите си, но ситуацията остава динамична и напрегната.

Това не е първият опит на Русия да пробие защитата на Покровск. По време на летната офанзива на Москва през юли руските войници временно навлязоха в югозападната част на града, но бяха отблъснати. Оттогава по-малки руски диверсионни и пехотни групи многократно са опитвали да се инфилтрират в града чрез тактики на „тотално проникване“, като украинските сили докладват за множество успешни отбрани.

През октомври се появиха видеозаписи, показващи руски войници в Покровск, убивайки няколко невъоръжени цивилни близо до централната железопътна линия. След публикуването на видеото 7-и корпус на украинските въздушно-десантни войски потвърди, че разузнавателна и саботажна група на Русия е проникнала през украинските линии по железопътната линия.

Руският щурм върху Покровск е с висока цена. Генералният щаб на Украйна съобщи за 1 756 загуби сред руския личен състав и унищожаването на 75 единици техника през последните десет дни, което подчертава интензивността на боевете в града.