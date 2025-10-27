  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +13
Пловдив: +9 / +16
Варна: +9 / +13
Сандански: +11 / +16
Русе: +9 / +13
Добрич: +8 / +11
Видин: +11 / +14
Плевен: +9 / +15
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +3 / +8
Кюстендил: +9 / +12
Стара Загора: +8 / +12

Интензивни боеве в Покровск: Около 200 руснаци проникнаха в украинския фронтови град

  • Сподели в:
  • Viber
Интензивни боеве в Покровск: Около 200 руснаци проникнаха в украинския фронтови град
A A+ A++ A

Около 200 руски войници са проникнали в град Покровск в Донецка област, според данни на Генералния щаб на Украйна от 26 октомври. Градът остава силно оспорвана зона, като руските сили засилват операциите и концентрират персонал около Покровск в опит да изтласкат украинските защитници.

Проникването включва малки пехотни групи, които успяват да преминат украинските позиции и да установят присъствие в града. Сблъсъците между украинските сили и нападателите продължават, включително с малокалибрено оръжие и използване на дронове. Украинските контрасаботажни мерки спират руските войници да консолидират позициите си, но ситуацията остава динамична и напрегната.

Това не е първият опит на Русия да пробие защитата на Покровск. По време на летната офанзива на Москва през юли руските войници временно навлязоха в югозападната част на града, но бяха отблъснати. Оттогава по-малки руски диверсионни и пехотни групи многократно са опитвали да се инфилтрират в града чрез тактики на „тотално проникване“, като украинските сили докладват за множество успешни отбрани.

През октомври се появиха видеозаписи, показващи руски войници в Покровск, убивайки няколко невъоръжени цивилни близо до централната железопътна линия. След публикуването на видеото 7-и корпус на украинските въздушно-десантни войски потвърди, че разузнавателна и саботажна група на Русия е проникнала през украинските линии по железопътната линия.

Руският щурм върху Покровск е с висока цена. Генералният щаб на Украйна съобщи за 1 756 загуби сред руския личен състав и унищожаването на 75 единици техника през последните десет дни, което подчертава интензивността на боевете в града.

#Украйна #Русия #война

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?