Заплащането по еднодневни договори вече ще е в евро

Еднодневните трудови договори за сезонна селскостопанска работа ще се сключват в евро вместо в лева. Промяната е част от адаптирането на трудовото законодателство към въвеждането на еврото като официална парична единица в България.

Министерството на труда и социалната политика предвижда изменение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 година, която регламентира условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори. Промяната е качена за обществено обсъждане.

Защо се налага промяната

От 2015 година в Кодекса на труда е въведен специален тип трудов договор за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. През годините този договор се е превърнал в ефективен инструмент за наемане на работа в селското стопанство, като защитава правата на работещите и дава възможност за краткосрочна заетост.

В наредбата е предвидено трудовият договор да се изготвя по образец със специално приложение. Договорът съдържа задължителни данни, включително и размера на трудовото възнаграждение. Работодателят - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, попълва образеца преди започването на работа с посочване на заплатата.

С оглед въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 година, в образеца на трудовия договор ще се изисква посочване на размера на трудовото възнаграждение в евро вместо в лева.