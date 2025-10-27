Какво се прави на Мишкин ден?

На 27 октомври православната ни църква отбелязва паметта на Свети мъченик Нестор, а народът нарича празника Мишкин ден. Този ден е преплетен с уникални български традиции и строги забрани, които се спазват векове наред.

Свети Нестор бил млад ученик на Свети Димитър Солунски. Двамата загинали заради застъпничеството си за християнската вяра. Когато Свети Димитър бил затворен заради вярата си, Нестор отишъл при него и поискал молитва за сила. Младият християнин трябвало да се изправи срещу Лий - любимият боец на император Максимиан, който нанизвал християни на копие за забавление на тълпата.

С Божията помощ Нестор победил Лий, но императорът се разгневил. Той наредил Нестор да бъде обезглавен, а Димитър - пронизан с копие. Християните тайно погребали телата на двамата мъченици и построили храм в тяхна памет.

Легендата за мишките

Народната легенда разказва, че когато Свети Нестор промушил корема на безбожника Лий, от него изскочили мишките, змиите и къртиците. Друго предание твърди, че тези твари излезли от тялото на дявола, когато той влязъл в църква и помирисал тамян.

Тъй като мишките винаги били голяма напаст за къщите и стопанството, за дрехите в раклите и за зърното в хамбарите, на гризачите е отреден специален ден за почит. В различни краища на България празникът се нарича още "Нистор", "Мишин ден", "Разпущене" или "Пуганци".



Строги забрани за жените

През Мишкин ден жените не трябва да плетат, да предат, да тъкат и да отварят раклите с дрехи, за да не ядат мишките изработеното. Не бъркат в каците със зеле и в брашното, за да не влязат мишки.

Най-строгата забрана е да не се използват остри предмети - не се реже с нож и ножица, не се секат дърва, не се боде с игли, "за да не косят мишките с острите си зъби дрехите и посевите", според народното вярване.

Магически ритуали

Извършват се и магически практики за предпазване от мишки. Най-възрастната жена в къщата със затворени очи замазва с кал или тор пода в стаята при огнището, в четирите ъгъла или само дупките на мишките.



Докато стопанката мижешком маже, друга жена я пита: "Какво мажеш?" Отговорът е: "Мажа на мишките очите и устата, че да ослепеят, да не ядат дрехите и житото!" Този диалог се повтаря три пъти, както при всяка магия.

Мишкина сватба

В някои краища на България на този празник се приготвя обредна пита за мишките. Още преди да бъде изпечена, я нашарват с лапата на котката. Питата намазват с мед и изяждат у дома, за да не ядат мишките хляба на хората.

На други места, ако имало много мишки в селото, правят "Мишкина сватба". В този ритуал две жени с еднакви имена улавят мъжка и женска мишка, накичват ги като младоженци и ги слагат завързани една за друга в кошница. Момите и ергените в селото участват в "сватбената процесия", ставайки "кумове", "девери" и други персонажи от сватбата.

Под съпровод от сватбарска музика цялото село изпраща младоженците. Пускат ги в реката или гората "да се женят надалече", а след тях се смята, че тръгват и другите мишки от селото.

Имен ден днес празнуват всички носещи името Нестор.