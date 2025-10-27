Милей отбеляза историческа победа и обеща смели, икономически реформи в Аржентина

Аржентинският президент Хавиер Милей празнува решителната победа на своята партия на междинните избори в неделя, определяйки я като „повратна точка“ за страната и обещавайки да продължи с програмата си за намаляване на ролята на държавата и дерегулация на икономиката.

Според France 24, партията на Милей „La Libertad Avanza“ (LLA) се възстанови след предишни неуспехи и спечели 40,84% от гласовете за места в Конгреса, оставяйки опозиционните партии далеч назад в избор, който бе следен внимателно от международни и вътрешни инвеститори.

„Днес достигнахме повратна точка, днес започва изграждането на велика Аржентина“, заяви 55-годишният президент на митинг заедно със своите привърженици в Буенос Айрес. Той добави, че страната ще продължи напред с това, което предвиди като „най-реформаторския Конгрес в историята на Аржентина“.

На изборите бяха оспорвани половината места в Камарата на депутатите и една трета от Сената. Милей съобщи, че LLA е утроила представителството си, печелейки 101 места в долната камара спрямо 37 преди изборите и 20 места в Сената спрямо 6.

Центристко-лявата Перонистка партия, която дълго време доминира в политическия живот на Аржентина след войната, завърши на второ място с 31,64% от гласовете. „Много повече аржентинци искат да вървят напред, отколкото назад“, коментира Милей резултата на опозицията.

France 24 отбеляза, че изборите са първото национално изпитание за Милей след победата му през 2023 г., когато пое властта с обещание да съживи икономиката на Аржентина чрез серия трудни реформи.

В навечерието на вота, паника по националната валута принуди Милей да поиска помощ от президента на САЩ Доналд Тръмп, близък съюзник. САЩ обещаха милиарди помощ, като Тръмп предупреди аржентинците, че няма да бъде „щедър“, ако изборите не се развият в полза на Милей.

На тържеството на LLA стотици привърженици ликуваха, прегръщаха се, скандираха и дори се разплакаха при обявяването на резултатите.

Активността на избирателите бе 67,9%, най-ниската на национални избори за последните четири десетилетия, което отразява широко разпространено разочарование от политическата класа.

Провинцията Буенос Айрес донесе особено изненадващ резултат, като LLA се възстанови след поражение на местните избори през миналия месец в област, която досега бе Перонистка крепост.

От встъпването си в длъжност през декември 2023 г., Милей, бивш телевизионен коментатор, уволни десетки хиляди служители от държавния сектор, замрази обществени проекти, намали разходите за здравеопазване, образование и пенсии и проведе широка дерегулация.

Реформите му първоначално потопиха милиони в по-дълбока бедност, но помогнаха да се намали инфлацията с две трети, въпреки че икономическият растеж, потреблението и производството остават слаби.

Инвеститорите започнаха да продават аржентинското песо миналия месец заради опасения относно икономическата политика на Милей, което доведе до намеса на Министерството на финансите на САЩ, което купи песо няколко пъти, за да подкрепи валутата.

Преди изборите се очакваше правителството веднага след вота да девалвира песото.