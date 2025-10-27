  • Instagram
Защо днес е най-опасният ден след преместването на стрелките с час назад

Защо днес е най-опасният ден след преместването на стрелките с час назад
Миналата нощ за пореден път преместихме стрелките на часовниците си с час назад и така преминахме към зимното часово време. Връщането към работния процес в понеделник може да бъде трудно и бавно.

Някои хора могат да се чувстват по-преуморени или разсеяни. Може да бъде засегната тяхната продуктивност на работното място.

Зимното часово време може да предизвика усещане за умора и дори да навреди на здравето. Това може да доведе до повече трудови злополуки, причиняване на катастрофи или разсеяност.


Сред начините за улесняване на адаптацията е повече излагане на слънце, ако е възможно. "Случаят е подобен на пътуването в много различни часови зони, а необходимото за привикване на организма време е различно за различните хора", каза д-р Едуардо Санчес от Американската асоциация по сърдечно здраве.

Нарушенията в съня се свързват със сърдечни заболявания, когнитивни проблеми, затлъстяване и др. Объркването на вътрешния "часовник" не влияе само на съня, а и на кръвното налягане, стресовите хормони и метаболизма

