Четири трамвайни линии в София не се движат заради наводнение на ключов булевард

Трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движат заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди Шипченски проход, съобщиха на страницата си от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Аварийните групи и пожарната работят.

Пуснати са автобуси за пътуващите, които се движат по маршрути автостанция „Изток“ - „Подуяне“ и депо „Искър“ към „Гео Милев“.

От ЦГМ препоръчват на пътуващите да следят сайта, както и електронните табла по спирките.

Екипи на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община работят по отстраняване на завиряванията на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, посочи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. По думите му екипите са работили през цялата нощ на всички критични точки в града. „Имаме информация за завиряване в участъка на бул. „Шипченски проход“, където временно е спряно движението на трамваите. Осигурени са автобуси, които превозват пътници по линията от депо „Искър“ до бул. „Димитър Моллов“. При отстраняване на проблема движението ще бъде възстановено“, уточни Неделков.

По думите на специалистите, занимаващи се с отводняването, водата в най-ниския участък е с дълбочина около един метър.

По информация на NOVA в тунела, в който е работела къртицата за метрото, също имало вода. Още в неделя на място е започнал работа авариен екип.

Предупреждение за жълт и оранжев код за значителни валежи в страната обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Оранжев е кодът за областите Бургас, Кърджали, Хасково и Ямбол. За София кодът е жълт.