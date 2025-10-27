Сигнализираха за завиряване между Пасарел и Панчарево

Получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и Панчарево. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. „В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там“, уточни Неделков.

Екипи на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община работят по отстраняване на завиряванията на бул. „Асен Йорданов“, преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, посочи директорът на инспектората. По думите му екипите са работили през цялата нощ на всички критични точки в града. „Имаме информация за завиряване в участъка на бул. „Шипченски проход“, където временно е спряно движението на трамваите. Осигурени са автобуси, които превозват пътници по линията от депо „Искър“ до бул. „Димитър Моллов“. При отстраняване на проблема движението ще бъде възстановено“, уточни Неделков.

Той допълни, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, където екипите са предприели необходимите действия за отводняване на участъка.

По думите му прогнозата за днес е за спиране на валежите, което ще облекчи работата на екипите. Шахтите се почистват по график, но при нужда се предприемат и извънредни действия. При обилни валежи падналите листа временно запушват решетките и това води до завиряване, уточни директорът на инспектората. Той допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ реагират своевременно и почистват шахтите на място.