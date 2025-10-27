От днес пускат поетапно парното в Русе

Днес, 27 октомври, "Топлофикация Русе" започва поетапно включване на отоплението в града заради прогнозата за трайно застудяване. Процесът ще продължи в следващите дни, като се очаква постепенно всички абонати да получат топлина в домовете си.

От дружеството съобщиха, че във връзка с началото на отоплителния сезон се преустановява приемането на заявления за дрениране на вътрешни инсталации в сградите. Изключение ще се прави само при аварийни случаи.

"Топлофикация Русе" препоръчва на своите клиенти да отворят вентилите на радиаторите си за максимално добро запълване на инсталациите. Това ще осигури безпроблемното им обезвъздушаване и функциониране след включването на отоплението.

Поетапното включване е стандартна практика, която позволява постепенно пускане на топлоподаването в различните райони на града. С напредване на седмицата се очаква все повече жители на Русе да усетят топлината в домовете си.

Отоплителен сезон 2025/2026

Стартирането на отоплителния сезон на 27 октомври съвпада с периода, през който топлофикационните дружества в страната традиционно започват подаването на топлинна енергия. Според нормативната уредба, масовото включване на централното отопление се извършва при три последователни дни със средноденонощна температура под 12 градуса по Целзий и прогноза за трайно застудяване.

Отоплителният сезон 2025/2026 ще продължи до края на април 2026 година, съгласно действащите нормативни изисквания за предоставяне на топлинна енергия за отопление.