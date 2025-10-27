Близо 200 дрона атакуваха Русия през нощта, 34 насочени към Москва

Русия преживя една от най-мащабните дронови атаки на своя територия до момента, през нощта на 26–27 октомври, като Министерството на отбраната заяви, че силите на въздушната отбрана са прихванали и унищожили 193 украински дрона, включително 34, които според ведомството са били насочени към Москва.

Според министерството, 47 дрона са свалени над Брянска област, 42 над Калужка област и 40 над Московска област — 34 от които били на път към столицата. Други 32 дрона са били свалени над Тулска област, 10 над Курска, седем над Орловска, четири над Ростовска и Воронежка, по два над Оренбургска и Тамбовска и по един над Белгородска, Липецка и Самарска област.

Кметът на Москва Сергей Собянин потвърди, че десетки дронове са атакували столицата и околните райони през нощта. Той заяви, че руската противовъздушна отбрана е прихванала множество цели, докладвайки за експлозии в няколко района, включително Комунарка. Спешните служби са изпратени до всички засегнати места, като за щастие няма съобщени жертви.

Очевидци и публикувани видеа в руски Телеграм канали показаха дим над Комунарка, южен квартал на Москва. Независимият източник Astra потвърди няколко видеа, показващи дим в краен квартал на руската столица. Според съобщенията, експлозии са били чути също в Домодедово, Подолск, Дубна, Раменское, Троицк и Коломна.

В отговор на дроновата активност, летищата Домодедово и Жуковски временно прекратиха операции малко след полунощ като мярка за безопасност. Федералната агенция за въздушен транспорт потвърди, че полетите са възобновени след 3:00 сутринта, след като въздушното пространство е било обявено за безопасно.

Атаката съвпадна с пожар на петролно хранилище в Серпухов, Московска област, на 26 октомври вечерта. Местната администрация не коментира причината за пожара, отбелязвайки само, че пожарникарите са го потушили.

Украинските власти все още не са излезли с официални изявления относно последните удари. По-рано Киев използваше дронове с голям обсег за удари по военни и индустриални обекти дълбоко в Русия, включително рафинерии и заводи за оръжия. Подобна нощна атака на 22 септември включваше 34 дрона, насочени към Москва.

Междувременно Русия продължава и собствените си мащабни удари по украински градове. През последните две нощи ракетни и дронови нападения срещу Киев убиха петима души и раниха десетки. Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 26 октомври, че Русия е изстреляла близо 1 200 дрона и 50 ракети, повечето балистични, само през предходната седмица.