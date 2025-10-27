„Томахоук“ за Украйна: Стратегическо предимство или напразна надежда

Дебатът за доставката на крилати ракети „Томахоук“ в Украйна се превърна в една от най-спорните теми свързани с война, която Русия започна. Украинският президент Володимир Зеленски лобира пред администрацията на Тръмп за доставката на ракетите, които биха позволили на Киев да поразява цели дълбоко в руска територия, докато говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че такива оръжия могат да прекрачат „червена линия“ и да се възприемат като пряка намеса от на НАТО в Украйна.



Какво ги прави толкова специални?

Ракетата "Томахоук" остава ефективна и сравнително „евтина“ опция - около 2 млн. щ.д. за бройка, с вариации, които достигат далечини между 1 600 и 2 500 километра. Това е приблизително разстоянието от границата на Украйна до Москва и отвъд.

Ракетата разпола с напреднали системи за насочване и лети на високо подзвукова скорост (ок. 884 км/ч), ниско по терена, което затруднява откриването и прихващането ѝ. Тази способност да „следва релефа“ е ключова: руската ПВО би имала много по-малко време за реакция в сравнение с по-високо летящи ракети.



Защо Украйна ги иска?

Увеличен обсег: Западните ракети, доставяни досега (като Storm Shadow), имат обхват около 250 км. "Томахоук" ще позволят удари пет до десет пъти по-далеч в руската територия.

Удар по източника: Украинските власти твърдят, че могат да поразяват авиобази, откъдето Русия нанася масирани удари по украински градове - бази, които сега са извън обсега на оръжията на Киев.

Стратегически цели: Според Института за изучаване на войната (ISW), десетки "Томахоук" могат да нанесат съществени щети на важна руска инфраструктура, например заводи за дронове "Шахед" в Татарстан или авиобаза „Енгелс-2“ в Саратовска област.

Психологически натиск: Зеленски твърди, че "Томахоук" ще „направят Украйна по-силна и ще принудят руснаците да се вразумят и да седнат на масата за преговори“. Дори без масово използване, наличието им може да послужи като лост за натиск.

Баланс на силите: В момента Русия безнаказано нанася удари с крилати ракети от безопасно разстояние. "Томахоук" биха създали обратна заплаха.

Защо Русия се страхува от тях?

Уязвими територии: Москва, Санкт Петербург и ключови военни инсталации биха попаднали в обхват на ракетите, също както и други големи градове, авиобази, рафинерии и заводи за дронове.

Ядрената неяснота: В Кремъл са притеснени, защото "Томахоук" могат да носят и ядрени бойни глави; ръководителят на руския външноразузнавателен орган предупреди, че доставката ще застраши глобалната сигурност. Бившият президент Дмитрий Медведев отбеляза, че след изстрелване няма лесен начин да се различи дали ракетата е с ядрена или с конвенционална бойна глава.

Риск от ескалация: Русия вижда това като директно навлизане на НАТО във войната чрез предоставяне на възможности за офанзивни удари, а не само на отбранителни оръжия.

Вътрешен ефект: Удари на руска територия могат да подронят обществената подкрепа за войната.

Стратегическа уязвимост: Москва би била принудена да разпредели ПВО по много по-широка територия, което би отслабило защитата на фронта.



Реалната ситуация

Въпреки общественото внимание, няколко значими пречки правят доставката на "Томахоук" несигурна:

Ограничени количества: Тръмп заяви: „трябва да помним едно - те ни трябват и на нас. Не можем да дадем всички оръжия на Украйна“. Производството на "Томахоук" е в порядъка 55–90 ракети годишно в последните години, а Пентагонът планира да купи едва 57 ракети за 2026 г.

Проблем с платформата за изстрелване: Основните платформи за "Томахоук" са морски (най-вече подводници) и бомбардировачи, които Украйна няма. За наземно пускане е нужен специален наземен пусков комплекс (например "Тайфун"), а такива системи са много ограничени.

Обучение и интеграция: Украйна в момента няма необходимото специализирано оборудване или обучен персонал за пълноценно въвеждане на "Томахоук", според експерти.

Значението на бройката: За да се унищожат сериозно рафинерии или авиобази, трябват стотици ракети. Няколко десетки няма да променят коренно хода на войната.



Ще има ли ефект?

Неприятната истина е: вероятно не толкова, колкото гръмките медийни заглавия твърдят.

Както показа опитът с Ф-16, танковете "Ейбръмс" и пусковите установки "Пейтриът", нито една система не е еднократно „чудотворно“ решение. Войната се оказа устойчива на т.нар. „сребърни куршуми“.

Марина Мирон от Кралският Колеж в Лондон твърди, че макар "Томахоук" да биха нанесли щети на Русия, „ще принудят ли я да се оттегли от Украйна? Съмнявам се“.

Песков отбеляза, че „няма панацея, която да промени положението на фронтовете“ - "Томахоук" или други ракети няма да променят динамиката от само себе си.

Основните фактори в тази война - личният състав, артилерийни боеприпаси, отбранителни укрепления и политическата воля - няма да бъдат решени единствено с далекобойни ракети. Русия ежедневно изстрелва между 100 и 200 ракети от различен тип срещу Украйна. Дори при доставка, количествата "Томахоук" вероятно ще бъдат твърде малки, за да отговорят на този обхват.

Освен това дългата обществена и политическа дискусия около доставката вече даде на Русия време да разпръсне активите си и да подсили защитата си: елементът на изненада е в голяма степен загубен.



Какъв е извода?

Ако бъдат доставени, ракетите "Томахоук" ще бъдат ценен ресурс за внимателно подбрани цели, но не биха били решаващото оръжие, което да сложи край на войната. Победата или поражението ще се определят от суровите реалности на индустриалния капацитет, броя на войските и политическата издръжливост, а не от една-единствена високотехнологична система, колкото и впечатляваща да е тя.