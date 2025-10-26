  • Instagram
Фицо: Словакия няма да участва в схемите на ЕС за финансиране на войната в Украйна

ФБ/Роберт Фицо
Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че републиката няма да участва в схемите на ЕС за финансиране на конфликта в Украйна, предава ТАСС, цитирна от ИА Фокус.

"Като ръководител на правителството отхвърлям участието на Словакия във всяка финансова схема, насочена към подпомагане на Украйна да се справи с войната и военните разходи", заявява Фицо на среща с репортери.

Според него ЕС планира да предостави на Киев 140 милиарда евро през следващите години. Според Фицо ЕС предлага различни схеми за финансиране за Украйна. Един от тях е предоставянето на заем, който според премиера Киев "никога няма да може да изплати".

Ръководителят на словашкото правителство подчертава, че потокът от украински бежанци към Европа се е увеличил значително от септември. Това според него са украинци на възраст от 18 до 22 години. В края на август украинското правителство вдигна забраната за напускане на страната. "Сега виждаме голям приток на млади хора на тази възраст", коментира Фицо.


