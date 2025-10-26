  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +15
Пловдив: +11 / +12
Варна: +12 / +16
Сандански: +16 / +16
Русе: +11 / +11
Добрич: +11 / +13
Видин: +13 / +13
Плевен: +11 / +14
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +11 / +11
Стара Загора: +10 / +10

Мъж застреля друг с ловна пушка в Ямболско и сам се предаде

  • Сподели в:
  • Viber
Мъж застреля друг с ловна пушка в Ямболско и сам се предаде

Pixabay
A A+ A++ A

Служители от РУ –Тунджа разследват тежко криминално престъпление, извършено тази сутрин в частен имот в село Тенево. Това съобщиха от ОДМВР-Ямбол.

Подаден е сигнал от 56-годишен мъж, малко след 7:00 часа днес, за това, че е прострелял с ловната си пушка 55-годишен жител на селото.

Към мястото незабавно са били насочени полицейски екипи. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а оръжието е иззето. Образувано е досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

#Ямболско #убийство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?