Мъж застреля друг с ловна пушка в Ямболско и сам се предаде
Служители от РУ –Тунджа разследват тежко криминално престъпление, извършено тази сутрин в частен имот в село Тенево. Това съобщиха от ОДМВР-Ямбол.
Подаден е сигнал от 56-годишен мъж, малко след 7:00 часа днес, за това, че е прострелял с ловната си пушка 55-годишен жител на селото.
Към мястото незабавно са били насочени полицейски екипи. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а оръжието е иззето. Образувано е досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.
