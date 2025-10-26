Очаквано: Пленумът на БСП избра ротация за шефа на НС, вместо излизане от властта
Очаквано! Пленумът на БСП прие предложението на ГЕРБ за ротация на парламентарния шеф. Наталия Киселова слиза от най-високата трибуна на Народното събрание.
Смяната на Наталия Киселова и предстояща ротация на председателя на Народното събрание беше приета със 100 гласа "за", 3 "въздържали се" и 2 "против" на Националния съвет на БСП, предаде БГНЕС.
Националният съвет на БСП обсъди предлаганата ротация на председател на Народното събрание от коалиционните партньори в управлението ГЕРБ-СДС и ИТН.
На съвета не присъства председателят на НС доц. Наталия Киселова. Тя заяви, че ще приеме всяко решение. Киселова подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.
От ГЕРБ-СДС смятат да предложат за председател на НС Рая Назарян.
Още по темата:
- » И СЕМ е на ротация - Габриела Наплатанова поема сега, след 6 месеца шефка става Симона Велева
- » Кабинетът е договорен? Има ключови промени в министрите!
- » Ротацията умря. Да живее ротацията!