  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +15
Пловдив: +11 / +12
Варна: +12 / +16
Сандански: +16 / +16
Русе: +11 / +11
Добрич: +11 / +13
Видин: +13 / +13
Плевен: +11 / +14
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +11 / +11
Стара Загора: +10 / +10

Едва на 43 г.: Почина бившият национал на България по бокс Салим Салимов

  • Сподели в:
  • Viber
Едва на 43 г.: Почина бившият национал на България по бокс Салим Салимов
A A+ A++ A

Бившият национал на България по бокс - Салим Салимов, почина на 43-годишна възраст. Един от най-елегантните и технични боксьори в представителния тим загуби битката с коварен тумор.

Талантът от Омуртаг, който разви своите умения под ръководството на Фикрет Ерджебов, спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през 2000 г. През 2004-а той завоюва бронз на европейското първенство и се класира за олимпийските игри в Атина, припомнят от "Спортната джунгла".

Дългогодишният шампион на България в категория до 48 кг беше част от славното поколение боксьори заедно с братята Кубрат и Тервел Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев, Димитър Щилянов.



#Салим Салимов #почина

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?