Едва на 43 г.: Почина бившият национал на България по бокс Салим Салимов
Бившият национал на България по бокс - Салим Салимов, почина на 43-годишна възраст. Един от най-елегантните и технични боксьори в представителния тим загуби битката с коварен тумор.
Талантът от Омуртаг, който разви своите умения под ръководството на Фикрет Ерджебов, спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през 2000 г. През 2004-а той завоюва бронз на европейското първенство и се класира за олимпийските игри в Атина, припомнят от "Спортната джунгла".
Дългогодишният шампион на България в категория до 48 кг беше част от славното поколение боксьори заедно с братята Кубрат и Тервел Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев, Димитър Щилянов.
Още по темата:
- » Почина Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака", физик и журналист
- » Отиде си звездата от "Супермен" – Терънс Стамп
- » Внезапно издъхна Тодор Славков: На датата, на която си отидоха и майка му Людмила Живкова, и вуйчо му
Коментирай
Най-четено от In Memoriam
Отиде си легендата на българския футбол Добромир Жечев19:00 12.10.2025 | In Memoriam
Последно от In Memoriam