Трагедия край Троян! 18-годишна загина в катастрофа
18-годишно момиче загина при катастрофа, след като управляваният от нея автомобил се е ударил в стълб край пътя Троян - Орешак тази нощ.
Инцидентът е станал около 1 часа. В колата са пътували и трима младежи, един от които на 17 г., а другите двама - на 22 години. Двама от тях са откарани за лечение в болницата. Причините за катастрофата се изясняват под ръководството на окръжната прокуратура в Ловеч.
Това е поредният трагичен инцидент с 18-годишни водачи на МПС.
Инструкторът от Троян Милен Радков посочи, че е необходимо поне 6 месеца след като вземат шофьорска книжка младите водачи да управляват автомобилите с опитен придружител.
