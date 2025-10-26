Седмичен ТАРО хороскоп от 27 октомври до 2 ноември

Овен – Син на чашите

През този период внимавайте да не изпаднете в плен на емоционалния стрес. Ще бъдете дезориентирани и объркани какво действие да предприемете, къде и кога. Няма да знаете по кой път да поемете и ще се чувствате тотално объркани. Изтощението ще ви кара да бъдете несигурни в себе си. Творческото въображение ще бъде хаотично и нецеленасочено. Периодът е подходящ за отпуска и забавления. Оставете организма ви да си почине след дългия и упорит труд, който сте положили в миналото.

Телец – Слънцето

Живот

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Близнаци – Десетка жезли

Угнетение

Поемате прекалено много отговорности и извънредни ангажименти. Чувствате огромен психически натиск върху себе си. Самоограничавате се и действате под възможностите си. Чувствате се сякаш сте в безизходица. Не се притеснявайте, пред вас предстои голям успех.

Рак – Обесеният

Уникалност

През този период ще имате готовност и способност за нови неща и промени. Ще изпитате малко неудобство, но нещата не са чак толкова лоши и не вървят на зле. Ще ви се наложи да жертвате нещо, за да придобиете друго. Целта е пред вас и е близко, но развръзката ще дойде малко по-късно. Не се смесвайте с тълпата, в момента се извършва преразпределение на жизнените енергии и няма да ви се отрази добре. Използвайте необичайни средства за укрепване на здравето и имунитета. Останете сами и нека не ви е грижа за нищо.

Лъв – Петица мечове

Поражение

Обзело ви е пораженческо настроение. Чувствате така нехарактерните за вас страх и малодушие. Все едно сте загубили важна битка. Мислите ви са негативни, отстъпвате от принципите си и се примирявате със ситуацията. Съкрушени сте от загубата, която смятате, че сте изпитали и ви се е случила. Злото е открило слабото ви място и се е настанило в душата ви. Сломени сте и не можете да намерите убежище за душата си. Лекът за вас през този тежък период е да бъдете сред приятели, да сте заобиколени от красота и да правите нещата, които ви носят радост. А идват и още по-добри времена.

Дева – Десетка камъни

Богатство

Предпазливостта и дискретността са вашите спътници през този период. Прозорливостта ви гарантира успех. Оставате верни на ценностите си. Постигате целите си, като проявявате добро отношение към другите. Изпълнявайте плановете си докрай. Получавате и се наслаждавате на популярност, постигната с дипломация и търпение. За много от вас ще има парични постъпления.

Везни – Четворка камъни

Земната сила

Изпитвате дълбока връзка с древните, първични енергии. Всички земни елементи се съединяват, което ви дава възможност да осъществите вашите материални желания. Разбирате как всичко в микро- и макрокосмоса е свързано. Енергията буквално бушува във вас. Творческото начало се възпламенява, силите ви са неограничени, за да постигнете целите си. Задържате силната позиция, в която сте сега.

Скорпион – Звездата

Надежда

Периодът ще е изпълнен с надежда и оптимизъм, вяра и вдъхновение. Много обещаващи възможности ще има пред всички вас. Перспективите са блестящи, бъдещето изглежда светло и привлекателно. Ще бъдете обзети от творческо вдъхновение, красота и интелигентност. Пречистете себе си духовно, бъдете смирени, непретенциозни и спокойни. Периодът е особено позитивен и е благословен от звездите!

Стрелец – Асо чаши

Емоции

Започвате и давате ново начало на любовта и щастието. Всичко ще върви добре. Ще имате изобилие. Възприемчивостта и интуицията, както и артистичността, ще са в повече при вас през този период. Може да стартирате нов проект. Ще имате емоционално удовлетворение. Наслаждавайте се на настоящето, бъдещето може да почака.

Козирог – Дъщеря на камъните

Възможности

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Водолей – Петица жезли

Поражение

Внимавайте! През този период ще има много противопоставящи се сили и енергии около вас. Предизвикателствата към вашите авторитет и личност ще бъдат огромни. Съревнование, съперничество, борба, красноречие и дебати ще ви съпътстват и ще се опитват да ви изместят от пътя ви сега. Ще бъдете в непрекъснат конфликт с околните и ще трябва да отстоявате позициите си. Ще се създадат много естествени врагове, които ще търсят надмощие над вас, но дали ще го постигнат е друг въпрос. За да оцелеете в тези битки, трябва да пришпорите нещата в рамките на възможното. Трябва да постигнете и реализирате идеите си, без да влагате много усилие.

Риби – Осмица чаши

Провал

Чувствате се неспособни да действате през този период. Отказвате се от успеха и сте пред емоционален срив. Давате повече, отколкото получавате, и това ви води до загуба на надежда. Плановете ви пропадат заради вашето нежелание да се справите с проблемите. Партньорите ви и хората около вас се отмятат от дадените обещания. Чувствате се съкрушени и уморени от всичко. Проблемите са скрити под повърхността. Това е периодът, в който трябва да решите дали да потеглите в нова посока или да оставите нещата такива, каквито са.

Маг Розали, "Телеграф"



