Хванаха двама за "кражбата на века" в Лувъра

Двама души, заподозрени за участие в "обира на века" в Лувъра, са били задържани снощи – съобщават френските медии.

Единият е арестуван на летище "Шарл де Гол", преди да се качи на полет за чужбина, а другият – в района на Париж.

„Обирът на века“ - така е определена дръзката кражба на бижута от Лувъра. Турист успява да улови предполагаемия момент, в който един от четиримата крадци пробива защитната стъклена витрина с малък верижен трион.

Минути по-късно обирджиите се измъкват с осем бижута от XIX век, принадлежали на френски императрици и кралици.

Сред откраднатите скъпоценности е тиарата на императрица Евгения – украсена с 212 перли и 1998 диаманта, поръчана от съпруга ѝ, император Наполеон III.

Задигната е и безценната диамантена брошка, която тя е носила. Отмъкнати са също смарагдово колие и обеци – сватбен подарък от Наполеон I за втората му съпруга Мария-Луиза Австрийска.

Сред другите изчезнали съкровища са и сапфирена диадема и колие, носени от няколко кралски особи – Ортанс дьо Боарне, кралица на Холандия, и Мари-Амели, кралица на французите.

Снимка: Интерпол

„Мисля, че тази сутрин французите – или поне голяма част от тях – се чувстват ограбени. Както когато гореше Нотр Дам – това беше нашата църква, дори и за тези, които не са католици. Кражбата на безценни бижута по такъв дързък начин създава много негативна представа за Франция“, каза министърът на правосъдието Жерар Дарманен, пише btvnovinite.bg.







