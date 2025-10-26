Русия изпита новата крилата ракета с ядрен двигател "Буревестник"

Русия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник", заяви пред президента Владимир Путин началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Изпитанието бе осъществено на 21 октомври. Беше извършен многочасов полет на ракетата с ядрена силова установка (ЯСУ), по време на който тя преодоля разстояние от 14 000 километра и това не е пределът й. Ракетата прекара около 15 часа във въздуха, което също не е пределът на възможностите й", докладва Герасимов. Той подчерта, че по време на полета са били изпълнени всички зададени вертикални и хоризонтални маневри и с това са били демонстрирани "високи възможности за преодоляване на средствата за противоракетна и противовъздушната отбрана" на ракетата.

Преди време Путин заяви, че ракетата "Буревестник" 9М730 (SSC-X-9 Skyfall съгласно кодификацията на НАТО) е с неограничен радиус на действие, а траекторията на полета й може да е непредсказуема, което я прави неуязвима за всички настоящи и бъдещи средства за противоракетна и противовъздушна отбрана, припомня Ройтерс.

През 2019 година предполагаемо изпитание на ракетата завърши неуспешно и доведе до малък ядрен инцидент.

На съвещанието Путин, облечен в камуфлажна униформа, каза на ген. Герасимов че решаващите изпитания на "Буревестник" са приключили и разпореди да започне подготовка на инфраструктурата за разполагането на това оръжие във въоръжените сили.

Президентът заяви, цитиран от ТАСС, че ядреният щит на Русия е потвърдил надеждността си, а също, че руските ядрени сили са най-съвременните в света и напълно гарантират сигурността на страната.

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете за управление на обединената групировка войски, съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков. От там Путин разпореди да се осигурят всички необходими условия за предаването на украинските военнослужещи, за да се сведат до минимум жертвите.

"За да се сведат до минимум ненужните жертви, ви моля, както с вас сме правили и по-рано, да се вземат всеобхватни мерки, за да се гарантира предаването на украинските военнослужещи. Тези, които, разбира се, искат да направят това. Ние с вас знаем, вие знаете по-добре от всеки друг, че това не е толкова лесно за украинските военнослужещи, защото стрелят в гръб и използват дронове срещу тях, унищожавайки онези, които се опитат да се предадат", каза той.

Путин отбеляза успеха на руската армия в обкръжаването на вражеската групировка в района на Красноармейс, Димитров и Купянск.

Путин определи като приоритет запазването на живота на руските бойци. "Приоритетната задача е да се гарантира безопасността на живота на нашите военнослужещи. Говорим за това с вас постоянно и знам как се отнасяте към него самите вие. Моят подход също ви е известен", каза той на съвещанието.

СНИМКИ: МО на РФ





