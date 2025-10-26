  • Instagram
Пресиян Генов стана европейски шампион по бокс

Пресиян Генов стана европейски шампион по бокс
България има своя нов европейски шампион по бокс. Пресиян Генов тръгна по стъпките на големите имена в българската боксова история, покорявайки върха на Стария континент при най-тежките (+90 кг). Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът ни ликува на първенството в Будва, Черна гора.

Генов изигра страхотен мач по пътя към победата над Дамиано Ризо. Националът ни се справи с италианеца във финалния сблъсък на ринга в Будва. Той показа класа и умения за да изкове успеха, осигурил му златното отличие.

Така България завърши с 4 медала на първенството в Черна гора. Освен титлата на Пресиян, страната ни има още три бронзови отличия в лицето на Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг).

Освен силното представяне на ринга, българският бокс получи още едно признание в лицето на Мария Благоева. Красивото лице на БФ Бокс заслужи приза за най-добър съдия по време на Европейското първенство. Тя бе отличена за отличната работа, която показа при отсъжданията си в хода на срещите на шампионата.


