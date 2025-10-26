Назарян за ротацията: В политиката нищо не се дължи никому

"В политиката нищо не се дължи никому", сподели в студиото на "Тази събота и неделя" Рая Назарян от ГЕРБ - зам.-председател на Народното събрание и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната. Тя се състои в това да отстояваш вътрешнопартийните си интереси, но и да признаваш интересите и правата на другите коалиционни партньори". Така Рая Назарян коментира евентуалната ротация на председателя на Народното събрание.

"След като миналата седмица проведохме разговори в нашия съвет за съвместно управление, се стигна до решението да се въведе един нов механизъм, който да стане част от коалиционното ни споразумение, а именно - по отношение споделянето на отговорността при ръководството на Народното събрание - ротационен принцип".

Тя заяви още, че ИТН, ДПС-Ново начало нямат против ротацията на председател на Народното събрание, чакат решението на БСП, съобщи още Назарян.

"Днес трябва да изчакаме колегите от БСП, те имат заседание, те имат по-сложни процедури от нас, след това те ще ни уведомят какво са решили. Ще се свика заседание, на което ще се обсъди какъв е резултатът", добави тя.

По отношение изказването на Борисов от последните дни - "Маса психолози и анализатори разсъждават 10 дена какво искал да каже поетът? Поетът съм аз" - Назарян коментира: "Натрупа се едно напрежение и рано или късно разговорът за преформатиране така или иначе щеше да се случи. Катализатор на това се явиха резултатите от изборите в Пазарджик. Но всъщност този катализатор се прие доста добре от парньорите, вътре в коалицията, защото ние седнахме и видяхме, че всъщност ние можем да си говорим изключително откровено и да си признаваме грешките, и да вземем заедно решения. И колко е важно да продължим напред" и добави: "За нас най-важното беше да си осигурим стабилно мнозинство".

Според Назарян няма капсулирани министерства, които са дадени на концесия. Капсулираха се в изпълнения на своите програми. Назарян не пожела да каже кои са тези министества, само добави че са проведени разговори и въпросът е решен.

"Емоцията на г-н Борисов беше за това, че времената са много динамични и трябва много по-добра спойка в тази коалиция - това бе неговата позиция", заяви Назарян.

По отношение на влиянието на ДПС-Ново начало в управлението, зам.-председател на Народното събрание коментира: "Още когато започнахме да говорим за стабилно продължение на мнозинството, върнахме разговорите към АПС, когато беше подкрепяща партия. Но никога не е имало идея тя да е наш партньор. Политическият разговор с ДПС-Ново начало не е бил насочен в това да станат четвърти коалиционен партньор, а по-скоро те да се възползват от своето конституционно право, както и правилата от правилника на Народното събрание, възможностите, които дава, за да имат те да вземат свое участие в ръководните органи на Народното събрание"

Било е обсъждано даването на ръководни постове на ДПС-Ново начало на комисиите. "Обсъждано е парламентарно представителство в ръководните органи".

"Ние оценяваме заявката на ДПС-Ново начало, че ще подкрепят и че ще имаме гаранцията на тяхната подкрепа. Имат самодисциплина да преценят сами, че не желаят да участват в ръководните органи на Народното събрание, за да могат да не създават допълнително напрежение в този труден момент", заяви още Назарян.

По темата за колите в администрацията на президента Румен Радев, Назарян заяви, че той копирал лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, "което означава, че по някакъв начин му е фен". "Като партиен лидер той иска да се сбори с лидера на най-голямата партия, така че ние го разбираме - изборът е негов", добави Назарян.











