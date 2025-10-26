Масов бой в „Студентски град“ прати двама в болница, има арестувани

Масов бой се е разиграл тази нощ в столичния „Студентски град“.

„Голяма група от млади мъже се млатиха здравата. Около 2:30 часа започна разправията. Първоначално имаше викове, крясъци и заплахи, а в един момент „полетяха“ юмруците – така и не се разбра защо“, каза свидетелят на случилото се.

Той поясни, че на място веднага се отзовали полицаи и медици.

„В кютека пострадаха около седем момчета. Лекарите, които пристигнаха на място, им оказаха помощ. Двама от тях бяха повече напердашени, тъй като се наложи да бъдат откарани в болница“, допълни очевидец.

По първоначални данни има задържани за масовия бой.

Причините за среднощния екшън в „Студентски град“ тепърва ще се уточняват от полицаите.

По непотвърдени данни повечето участници в кютека са украинци.



