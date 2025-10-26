  • Instagram
След гавра с 20-годишен: Отстраниха актьора Росен Белов от театър "София", проверяват театрална работилница на министър Бачев

След гавра с 20-годишен: Отстраниха актьора Росен Белов от театър "София", проверяват театрална работилница на министър Бачев

Театър "София"
След арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на “Изгрев" започва незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и "Аркадия Фюжън Арт", чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936" в ж.к."Изток". Това заяви кметът на столичния квартал "Изток" д-р Делян Георгиев.

"Фокус" припомня, че "Arcadia Fusion ART“ и театър "София" отстраниха актьора Росен Белов заради случая от "Дианабад", при който bTV съобщи, че актьорът заедно с д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче.

"Фокус" публикува целия текст на районния кмет без редакторска намеса:

Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи.

Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината.

Няма да допусна децата на “Изток", “Изгрев" и “Дианабад" да бъдат изложени дори и на минимален риск!


