Daily Mail смрази с новоразчетени видения на Нострадамус за война и "залеза на Запада"

С наближаването на 2026 г., писанията на Нострадамус продължават да пленяват и да смущават тези, които ги изучават, пише Daily Mail.

Може би най-смразяващата тема в неговите четиристишия е призракът на войната, тъй като един пасаж, в който се споменава за Марс, управляващ сред звездите и светилищата, оцветени с кръв, е свързан от съвременните тълкуватели с възможността за Трета световна война.

Проучвания на Атлантическия съвет и RAND Corporation оценяват риска от голям глобален конфликт до 2027 г. на до 30 процента.

Нарастващото напрежение в Тайванския проток, кризата в Ивицата Газа, продължаващата война в Украйна и търканията между НАТО и Русия подхранват този наратив.

Нострадамус е писал: „Когато Марс управлява пътя му сред звездите, човешка кръв ще поръси светилището.“

„Три огъня се издигат от източните страни, докато западната губи светлината си в мълчание.“

Тези линии са свързани с нововъзникващи сили на Изток, докато „мълчаливото затихване на светлината на Запада“ се тълкува като упадък на западното влияние и стабилност.

Френският астролог също така е предвидил нови войни, епидемии и падане на космическо огнено кълбо от небето, което някои смятат за астероид или атомна бомба.

Марс, символизиращ война и агресия, предполага период, доминиран от насилие, докато „човешка кръв ще поръси светилището“ предполага страдание дори в свещени или защитени пространства.

„Трите огъня“, издигащи се от Изтока, често се тълкуват като конфликти или появата на могъщи държави в Азия, докато избледняващата светлина на Запада показва отслабващо влияние или власт.

Нострадамус е бил френски лекар, астролог и известен гадател.

Обучен като лекар, той натрупал опит в лечението на жертви на чума, което му спечелило репутация на човек с медицински познания.

По-късно той става известен с астрологията, гадаенето и пророческите си писания, най-вече с „Пророчествата“, публикувани за първи път през 1555 г.

„Пророчествата“ е сборник от 942 поетични четиристишия, написани в загадъчен, алегоричен стил, обхващащи война, природни бедствия, политически катаклизми и обществени промени.

Неговите писания са тълкувани и като предвиждане на космическа заплаха: „От космоса ще се издигне огнено кълбо, предвестник на съдбата, умолява светът.“

"Наука и съдба в космически танц, съдбата на Земята, втори шанс.“

Някои интерпретират това като астероид или комета, докато други предполагат, че може да се отнася до атомна бомба, крайната пресечна точка между науката и съдбата.

Той прогнозира, че ресурсите ще се изчерпят, сценарий, зловещо отразен в настоящата ситуация в Украйна.

„Чрез дълга война цялата армия е изтощена, така че не може да намери пари за войниците; вместо злато или сребро, те ще стигнат до кожа за монети, галски месинг и полумесец“, пише той.

Доклади потвърдиха, че войниците в продължаващи конфликти са все по-изтощени, което прави визията на Нострадамус за изчерпани ресурси зловещо резонансна.

Нострадамус също така е предвидил, че с края на една война, в Англия може да избухне друга, придружена от смъртоносна чума: „Кралството ще бъде белязано от толкова жестоки войни, че ще се появят врагове отвътре и отвън“:

„Голяма чума от миналото се завръща, няма по-смъртоносен враг под небето.“

Някои тълкуват това като последици от Брекзит или потенциален конфликт за монархията.

Той дори предвиждаше климатични бедствия в Бразилия, дом на амазонската тропическа гора: „Градина на света близо до новия град, по пътя на кухините на планините: тя ще бъде заловена и потопена във Ваната, принудена да пие води, отровени със сяра.“

Друг повтарящ се мотив е възходът на „мистериозен лидер“, който може да създаде „водна империя“, вероятно символизиращ променящи се съюзи или нови центрове на власт в стратегически морски региони, особено актуални в днешния непредсказуем глобален пейзаж.

Нострадамус често е цитиран за това, че е „предсказал“ важни исторически събития, включително възхода на Адолф Хитлер, Френската революция и убийството на Джон Ф. Кенеди, въпреки че тези интерпретации са до голяма степен ретроспективни, отбелязва "Труд".