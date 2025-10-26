Политици ни заливат с "лично мнение" и пишат законопроекти с ChatGPT. Как да разпознаем ИИ?

Живеем ли във фалшива реалност? Експерти алармират, че изключително голям дял от съдържанието в интернет е изцяло или частично генерирано с изкуствен интелект (ИИ). Имейлът от шефа, докладът на секретарката или статусът във „Фейсбук“ се оказва, че не са писани от хора, а от алгоритъм.

Прибягването до езикови модели като ChatGPT става толкова масово в ежедневието на хората, че почти няма област, в която да не се ползва като „личен асистент“ – медицина, журналистика, администрация, право, реклама и много много други сфери са наводнени от „роботско“ съдържание. Което звучи „умно“ и е добре форматирано, но често трудно се разбира.

За да се „спести време“ или от „липса на вдъхновение“ в социалните мрежи все по-често ставаме свидетели на обществени личности, които споделят „лично мнение“, генерирано от ИИ. Лекари го ползват за основен източник на медицинска информация, а маркетолози съставят рекламите си изцяло с него.

Проверка на бТВ показва, че дори депутати прибягват до неговата помощ при писането на мотиви за своите законопроекти. И всичко щеше да звучи като пример за технологичен прогрес, ако изкусваният интелект не „халюцинираше“ и не правеше грешки, които водят до дезинформация и тотална заблуда. А при общество, което тотално се доверява на информацията, генерирана от ИИ, това е много опасно.

Изкуственият интелект оставя следи

Когато едно съдържание е генерирано от ИИ, алгоритъмът оставя „следи“, по които може да се познае, че даден текст не е писан от човек. Етиен Янев, който е преподавател по дигитални науки и познава в детайли как работи ИИ, разказва по какво да познаваме съдържание, генерирано от алгоритъм.

Експертът посочи за кои основни признаци да следим:

Видите ли em dash (—) или т.н. дълго тире в текст, той при всички случаи е бил писан или редактиран от ИИ. Причината е, че този знак е много популярен в англоезични текстове, от които се е обучавал алгоритъмът, но го няма в българския език и на нашата клавиатура.

„Това, което го има на нашата клавиатура е доста по-кратичко, наполовина като дължина. Това е един видим знак, който граматически не е грешен, но е признак, че е ползван ИИ. Много колеги в момента си пишат текстовете с ChatGPT и минават допълнително да махнат тиретата, за да „замаскират текста“, обясни Янев.

Твърде повърхностен и информативен език. Човекът се отличава от машината с емоциите си и когато те липсват при един текст, трябва да се замислим дали не е генериран от ИИ. Също така той избягва да изразява лично мнение.

„Хората обичаме да говорим с доста пъстрота и вдъхновение, ИИ минава по повърхността и то, защото е обучен да ни информира. Да, прочитаме го. Да, разбираме го, но то някак си е една куха информация, която не оставя емоция“, уточни експертът.

Твърде много емотикони. Ако в началото на всяко изречение или параграф има емотикон, то трябва да ни светне червена лампа за това съдържание.

„Има насищане от емотикони. Изглежда като килим от най-различни и цветни емотиконки. Обикновено, ако са повече от 2-3, което е адекватно за човек, нагоре издава. Явно ИИ се опитва да разграфи текста и да му направи хубава структура, но това излиза извън човешкото“, уточни Янев.

Твърде много помпозни думи. Ако прочетете, че нещо е „уникално“, „фантастично“, „невероятно“ и „спиращо дъха“ – внимавайте.

Твърде подреден текст. Хората пишем както с кратки, така и с по-дълги изречения, в зависимост това как тече мисълта ни. ИИ обаче пише изключително подредено и добре форматирано.

„Да обобщим, ако на нещо му липсва емоцията, много е повърхностно, използват се много епитети и езикови средства, които не са присъщи в разговорната реч, има много емотикони, а пък ако видим и дългото тире, значи тук със сигурност ИИ доста си е поиграл“, заяви Етиен Янев.

Експертът обясни, че съществуват инструменти, които също могат да засекат дали дадено съдържание е писано с ИИ, но не трябва да им се доверяваме напълно. По думите му те на около 60-70% отгатват, защото алгоритмите постоянно се променят.

Проверка – ето къде има съдържание, писано от ИИ

След като Етиен Янев обясни по какво да различим текст, писан от алгоритъм, от бТВ решават да се разровят из социалните мрежи и да проверят кои обществени личности прибягват до услугите на ChatGPT, без да уточняват, че са го използвали.

Забелязва се, че масово политиците у нас комуникират с аудиторията си посредством съдържание, генерирано с ИИ. Така нареченото „дълго тире“, прекомерната употреба на емотикони, твърде многото епитети и информативният език присъстват в текстове, писани от депутати, министри, политически лидери и пресцентрове.

Ето част от публикациите, на които попада екипът. Имената умишлено са скрити, защото целта ни не е да бъдат изложени на публичен линч, а да дадем пример и да им „намигнем“. В ерата на ИИ ще става все по-масово да се използват езикови модели за улеснение на работата и комуникацията, но е редно отсрещната страна да знае, че е използван подобен инструмент и да не се заблуждава аудиторията в авторството на текста.

Снимка: Facebook

Снимка: Facebook

Снимка: Facebook

Снимка: Facebook

И тъй като засякохме доста законотворци да използват ИИ в социалните си мрежи, решихме да проверим дали прибягват до него и в работата си. За наша изненада попаднахме на следи и в нормативните актове, писани от депутати през последните месеци и предлагани за обсъждане в Народното събрание, пишат от медията.

Така нареченото „дълго тире“ присъства в:

Снимка: Народно събрание

„В юридическите въпроси ИИ ще навлиза. Тук притеснението е, че ИИ, като всяка друга машина и софтуер, може да се манипулира в някакъв момент. Не трябва да забравяме за собствените си знания и умения. Трябва да разглеждаме ИИ като помощник, но на него му трябва доста голям контрол“, коментира Етиен Янев.

Експертът е категоричен, че критичното мислене е изключително важно за времето, в което живеем и не бива да приемаме като чиста монета информацията, която ни се предлага.