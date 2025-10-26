  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +17
Пловдив: +10 / +15
Варна: +11 / +19
Сандански: +15 / +19
Русе: +10 / +15
Добрич: +10 / +17
Видин: +12 / +13
Плевен: +10 / +15
Велико Търново: +9 / +16
Смолян: +5 / +9
Кюстендил: +11 / +12
Стара Загора: +9 / +14

Картофеното пюре като гурме: Рецепта на световен шеф-готвач

  • Сподели в:
  • Viber
Картофеното пюре като гурме: Рецепта на световен шеф-готвач

Pixabay
A A+ A++ A

Най-вкусното картофено пюре приготвя Джоел Робюшо, който е наричан "готвачът на века". Нищо чудно, че е удостоен със звезда Мишлен.

Тази рецепта се прави също от отличения със звезда Мишлен ресторант Joël Robuchon в Metropole Monte-Carlo в Монако. Преди време главният готвач направи ястието произведение на изкуството, а рецептата се предаваше само на избран кухненски персонал. Сега тази рецепта вече не е тайна, пише e-zdravey.com.

Съставките за картофено пюре са най-разпространени.

Нужни са ви:

  • килограм добри картофи,
  • 250 грама масло,
  • същото количество мляко и
  • щипка черен пипер.

Известният готвач избира само сортове бели и жълти картофи за картофено пюре, но са подходящи и други сортове картофи. Основното е грудките са големи и нишестени.

Сложете картофите с люспите в тенджера, покрийте с вода, добавете щипка сол. Сварете картофите за 25 минути, отцедете и обелете, докато са топли. След това рендосайте картофите директно в тигана. Изпарете ги на среден огън, като бъркате с дървена шпатула.

В отделен съд загрейте млякото и го изсипете при картофите, като не забравяте да го разбърквате. Картофената маса ще бъде с мек кремообразен цвят.

Готовото пюре поръсете с черен пипер и сервирайте.

#рецепта

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?