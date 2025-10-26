Картофеното пюре като гурме: Рецепта на световен шеф-готвач

Най-вкусното картофено пюре приготвя Джоел Робюшо, който е наричан "готвачът на века". Нищо чудно, че е удостоен със звезда Мишлен.

Тази рецепта се прави също от отличения със звезда Мишлен ресторант Joël Robuchon в Metropole Monte-Carlo в Монако. Преди време главният готвач направи ястието произведение на изкуството, а рецептата се предаваше само на избран кухненски персонал. Сега тази рецепта вече не е тайна, пише e-zdravey.com.

Съставките за картофено пюре са най-разпространени.

Нужни са ви:

килограм добри картофи,

250 грама масло,

същото количество мляко и

щипка черен пипер.

Известният готвач избира само сортове бели и жълти картофи за картофено пюре, но са подходящи и други сортове картофи. Основното е грудките са големи и нишестени.

Сложете картофите с люспите в тенджера, покрийте с вода, добавете щипка сол. Сварете картофите за 25 минути, отцедете и обелете, докато са топли. След това рендосайте картофите директно в тигана. Изпарете ги на среден огън, като бъркате с дървена шпатула.

В отделен съд загрейте млякото и го изсипете при картофите, като не забравяте да го разбърквате. Картофената маса ще бъде с мек кремообразен цвят.

Готовото пюре поръсете с черен пипер и сервирайте.