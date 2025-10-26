Коварен ноември за тези зодии: Внимавайте!

Астрологът Лилия Зарипова обясни, че Меркурий ще бъде ретрограден от 10 до 29 ноември 2025 г. Експертът отбелязва, че през този период скоростта на планетата се променя, което се отразява на комуникациите, сделките и споразуменията. През това време не се препоръчва да се сключват сделки като покупка или продажба на недвижими имоти и автомобили, стартиране на бизнес или завършване на ремонти. Представителите и на двата зодиакални знака трябва да бъдат особено внимателни

на работното място. Това са Водолеите и Раците. Водолеите могат да срещнат конфликти с колеги, а Раците да се сблъскат с недоразумения и здравословни проблеми.

Водолей

През ноември Водолеите ще се сблъскат с безпокойство на работното място и потенциални конфликти с шефове и колеги. Важно е да бъдат внимателни в изявленията си, тъй като недоразуменията могат да доведат до сериозни проблеми. Ако Водолеите управляват собствен бизнес, те трябва внимателно да поддържат документите си и да бъдат подготвени за държавни одити.

Рак

Раците също трябва да бъдат предпазливи на работното място. Думите им биха могли да бъдат разбрани погрешно, което би създало допълнителни трудности в общуването с колеги и ръководство.

"Важно е да бъдат внимателни в изявленията си."

Освен всичко друго, Раците трябва внимателно да проверяват документите си – те може да съдържат грешки. Също така е вероятно да настинат, така че е най-добре да си стоят по-често вкъщи и да се грижат за себе си, предупреди Зарипова.