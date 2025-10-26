Какво е да ви "играе" лявото око? А дясното?

Лявото око почти винаги потрепва, когато вселената иска да ви предупреди за нещо, за да предотврати евентуални проблеми. Ако играе лявото ви око, тогава най-вероятно в близко бъдеще може да ви очакват трудности и неприятности.

Потрепване на лявото око по време на неприятен разговор с любим човек предупреждава, че ако не спрете спора, може да имате много сериозна кавга. Това е знак, че е време да спрете и да си дадете време да помислите и да се отдалечите от конфликта.

Ако се срещате с човек и в този момент лявото ви око играе, това е много важен знак - предупреждение, че този човек не може да донесе нищо друго освен неприятности.

Когато лявото ви око играе в понеделник сутрин, това може да е много лошо начало на седмицата. Трябва да проявявате предпазливост и благоразумие.

Потрепване на лявото око преди среща означава, че нещо може да се обърка.

Когато пазарувате, можете да разберете по потрепването на окото дали си струва да направите покупка. Ако играе лявото око, тогава е по-добре да не рискувате.

Ако лявото ви око играе, докато опаковате багажа за дълго пътуване, време е да проверите отново всички документи и необходими неща и трябва да бъдете изключително внимателни, докато пътувате.

Кога потрепва дясното око?

Прогнозата, която това древно вяране носи в себе си, ще бъде различна в зависимост от пола на човека. Така че знакът "играене на дясното око" при мъжете почти винаги се счита за положителен. Най-често това не е много приятно усещане, което обаче предвещава добри събития.

Например, смята се, че в същия ден, в който човек почувства нещо подобно, той със сигурност ще получи голяма парична печалба, ще спечели лотарията или ще направи важна бизнес сделка, което впоследствие ще повлияе положително на финансовото му състояние. Може обаче да се окаже така, че някой неочаквано опрощава дълговете му или той просто намира голяма сума на улицата.

Но поличбата при "играене на дясното око на жената" изобщо не се счита за добра. Най-често тя предвещава нещо лошо: разочарование, сълзи, неприятни новини или някакви други събития, които предизвикват безпокойство и негативни чувства.

Това може да е болест на някой близък, кавга с любим човек, лоши новини за работа или нещо друго. Но същността остава такава: бъдете готови да очаквате някакви "мръсни трикове" от съдбата. За младите момичета тълкуването ще бъде почти същото: има за какво да съжалявате или да избухнете в сълзи.