Колко цигари трябва да се изпушат, за да се стигне до смърт

Ако сте страстен пушач и нищо на този свят не може да ви накара да се откажете от този порок, вероятно все някога се питали колко цигари е необходимо да изпушим като дневна доза, за да умрем.

Цигарите, ако не знаете, са най-продаваният продукт на планетата, тъй като всяка година оборотът от цигари е около един милиард, което прави около хиляда милиарда парчета, и затова тази индустрия е една от най-мощните в света.

Математика в този случай е проста. Смята се, че долната граница на смъртоносна доза може да бъде между 30 до 50 милиграма никотин, т.е. 0,5 до 1,0 милиграма на килограм на възрастен. Тъй като средно всяка цигара съдържа в себе си един милиграм никотин, просто се стига до цифра от минимум тридесет цигари.

Това обаче не е окончателно, нито точно изчисление, в случай, че се уплашихте за втората кутия, която отваряте на ден.

Пушачите абсорбират само една десета от никотина в цигарата, което означава, 0,1 милиграма, следователно трябва да изпушим поне 300 цигари на ден, т.е. 15 кутии, за да се стигне до фатален край.

Тази цифра вероятно е още по-голяма, тъй като в хода на този процес от организмът ще изхвърли част от това, което сте поели, пише e-zdravey.com.

Освен това, едно проучване от миналата година показва, че минималната доза е по-висока от тази, а някои учени твърдят, че е необходимо да се погълнат от 500 до 1 000 милиграма никотин или да изпушат от 6,5 до 13 милиграма на килограм, което е драстично повече от това, за което се предполага.

Поради това, Американската агенция за храните и лекарствата счита, че е малко вероятно, някой да се отрови с никотин от тютюнопушене.

Това, разбира се, не означава, че трябва да рискувате.

Не забравяйте, че цигарите сериозно могат да увредят здравето като причинят рак на белия дроб, импотентност, безплодие...