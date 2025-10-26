Кражбата в Лувъра - "вътрешна работа"?

Разследващите детективи в Париж са открили доказателства за вътрешна намеса при сензационния обир на Лувъра, съобщава британският вестник "Телеграф", позовавайки се на източници, близки до следствието.

Според информацията, дигитални експерти са установили връзка между член на охраната на музея и лица, заподозрени за кражбата. Предполага се, че престъпната група е получила чувствителна вътрешна информация за системата за сигурност на музея, което ѝ е позволило да планира прецизно удара.

"Налице са цифрови доказателства за сътрудничество между един от охранителите и крадците", заявява източник на "Телеграф". "Била е предадена информация за охраната, благодарение на която те са знаели кога и къде да пробият защитата."

Кражбата, извършена в неделя посред бял ден, разтърси Франция. Маскирани като работници по поддръжката, крадците влезли в Галерията "Аполон" на десния бряг на Сена чрез камион с 27-метров подемен асансьор. За минути те разбили витрини, заплашили посетители с режещи инструменти и избягали със седемнадесеткрайните бижута от френската кралска колекция, оставяйки само една корона - тази на императрица Евгения.

Полицията вече е събрала над 150 ДНК проби от каски, ръкавици и други предмети, изоставени при бягството, и проследява маршрута на извършителите, които избягали със скутери към магистрала A6.

Директорът на Лувъра Лорънс де Карс заяви пред френския Сенат, че в района на балкона, откъдето е проникната в музея, не е имало охранителни камери. "За съжаление единствената камера в този сектор е насочена в западна посока и не обхваща засегнатия балкон", призна тя.

След инцидента част от най-ценните бижута на музея са преместени в подземните трезори на Банката на Франция, която съхранява и златните резерви на страната. Прехвърлянето е извършено при строга тайна и под полицейски ескорт, съобщи радио RTL.

Прокурорът на Париж Лор Бекуо потвърди, че разследването разглежда и версията за вътрешно съучастие:

"Разглеждаме всички възможности. Възможна е помощ от служител на музея. Надяваме се да задържим извършителите възможно най-бързо, преди бижутата да бъдат разглобени или претопени."

Бекуо добави, че разследващите са проследили движението на бандата чрез записи от обществени и частни камери, които показват излизането им от Париж.

Междувременно израелската компания CGI Group, която помогна за разкриването на обира в музея "Зелената стая" в Дрезден през 2019 г., е наета да подпомогне френските власти в идентифицирането на престъпниците и откриването на откраднатите съкровища.

Обирът, определян от френските медии като най-големия културен удар след пожара в "Нотр Дам", остава без арести към момента, а от Лувъра отказват коментар.

