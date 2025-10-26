България има горива до Нова година, а после?

Американските санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" се отразяват и в България. Властта побърза да успокои, че до края на годината горивата у нас са осигурени.

Но експерти предупреждават, че ситуацията далеч не е спокойна, а санкциите срещу руски компании могат да поставят на изпитание енергийната независимост на България.

"Ситуацията не е успокоителна, особено след изявлението на правителството, че имаме горива до Нова година. Не знам защо губим толкова време, успяхме да се справим с част от проблема - рафинерията да преработва чужд петрол, а не руски. Защо не сменихме собствеността - ако не се случи, въпросителната е много голяма", каза журналистът Нина Спасова пред България он ер

Решението на Министерството на финансите на САЩ бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев обяснява така: "Двете компании са с наложени санкции и на всички американски граждани е забранено да извършват финансови операции с тях. Всички неамерикански лица, които извършват финансови операции с тези дружества, ще бъдат поставени под вторични санкции от САЩ".

"Едва ли ще има банка, която би рискувала",

допълни той.

Дискусии предизвика и решението на депутатите ДАНС да се произнася при евентуална продажба на рафинерията край Бургас.

"Проблемът около "Лукойл" брадясва още от приватизацията на "Нефтохим". От една страна заради това, че остана монополист на българския пазар, съвсем умишлено правителства след правителства не направиха така, че да създадат конкурентна среда в търговията с горива в България, което важи за всяко правителство от приватизацията досега. Второ - остава и проблемът с така наречените "данъчни складове", където могат да се съхраняват големи количества", подчерта политологът Георги Киряков.



