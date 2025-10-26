Тръмп договори историческо мирно споразумение между Тайланд и Камбоджа

По време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур, Малайзия, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подписването на "историческо споразумение за прекратяване на военния конфликт между Камбоджа и Тайланд".

"Това е паметен ден за всички народи от Югоизточна Азия", заяви Тръмп по време на церемонията. Той подчерта, че американската администрация е работила активно за предотвратяване на ескалацията на напрежението след въоръжен сблъсък по границата между двете държави по-рано тази година.

"От името на Съединените щати, аз съм горд да помогна за разрешаването на този конфликт и за изграждането на бъдеще, в което горди и независими нации могат да просперират в безопасност, сигурност и мир", добави американският президент.

Посещението на Тръмп в малайзийската столица беше белязано от топло посрещане. Самолетът му, "Air Force One", беше ескортиран от изтребител на малайзийските военновъздушни сили, а при пристигането си на международното летище в Куала Лумпур той беше поздравен от местни официални лица. Тръмп танцува за малко пред наредените пред самолета мажоретки.

Последваха разговори и съвместни прояви с министър-председателя на Малайзия Дато' Сери Анвар Ибрахим.

В рамките на срещата на върха, освен мирния договор, бяха подписани и две важни икономически споразумения. Едното е мащабна търговска сделка с Камбоджа, а другото - договор с Тайланд за добив и доставка на критично важни минерали.

Документът скрепя примирието, договорено от двете страни преди 3 месеца, когато Тръмп ги призова да сложат край на конфликта, тъй като иначе рискуват търговските им преговори с Вашингтон да бъдат замразени.

Домакинът на събитието, премиерът Анвар Ибрахим, изказа специална благодарност на Доналд Тръмп за личната му ангажираност в постигането на мир. "Вие лично се обадихте и на двамата министър-председатели, за да настоявате за бързо мирно уреждане... Светът се нуждае от лидери, които силно насърчават мира", заяви Ибрахим.

В кулоарите на срещата Тръмп проведе разговори и беше видян в компанията на тайландския премиер Срета Тависин и камбоджанския му колега Хун Манет, с което беше символично затвърден дипломатическият успех.





