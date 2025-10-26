  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +18
Пловдив: +11 / +15
Варна: +11 / +18
Сандански: +14 / +19
Русе: +9 / +15
Добрич: +10 / +16
Видин: +12 / +13
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +6 / +11
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +14

Антон Кутев: "Лукойл" трябва да бъде държавна

  • Сподели в:
  • Viber
Антон Кутев: "Лукойл" трябва да бъде държавна
A A+ A++ A

"Лукойл" категорично трябва да бъде държавна. Това заяви бившият депутат и говорител на служебни правителства Антон Кутев.

Бъдещето на "Лукойл"

"Ако имаме нефтена рафинерия, ако имаме атомна централа, ако имаме ключова енергетика, тя трябва да е държавна - за мен в това няма съмнение... Аз много се надявам, че въпросът с "Лукойл" ще бъде решен по начин, по който "Лукойл" да работи", категоричен бе Кутев пред Bulgaria ON AIR.

"35 години повтаряме тази мантра как държавата е лош стопанин. Реално погледнато, цените на тока в България нямаше да могат да бъдат такива - цените за битовия потребител са толкова ниски по една единствена причина - че изземваме печалбата на атомната централа и я раздаваме на битовите потребители. А това е възможно, защото атомната централа е държавна", обясни гостът.

Зависимостите във властта

По думите му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изглежда "тежко зависим към момента и всички негови действия показват зависимост".

На въпроса има ли зависимости и в БСП, Кутев отговори с чувство за хумор: "Аз имам подозрението, че в нашата партия не са им необходими толкова тежки зависимости, за да станат зависими. Опасявам се, че с доста по-леки стават."


#Антон Кутев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?