Спорт по тв в неделя, 26.10

09.00 Мото GP, Гран при на Малайзия МАХ Спорт 2

09.00 Бокс, галавечер от Манила Диема спорт 2

10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, Балкан – Рилски спортист МАХ Спорт 2

13.15 Твенте – Аякс Ринг

13.30 Торино – Дженоа МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Мурсия – Баскония Нова спорт

13.30 Волейбол, Левски – Дея БНТ 3

13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

14.30 Пирин – Етър Диема спорт

14.30 Айнтрахт (Брауншвайг) – Хановер Диема спорт 3

14.35 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, жени Евроспорт 2

15.00 Тенис, турнир във Виена, финал МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, финал Евроспорт 1

15.30 Фейенорд – ПСВ Айндховен Ринг

16.00 Сасуоло – Рома МАХ Спорт 3

16.00 Арсенал – Кристъл Палас Диема спорт 2

16.00 Астън Вила – Манчестър Сити Нова спорт

16.05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, мъже Евроспорт 2

16.30 Байер – Фрайбург Диема спорт 3

16.30 Тенис, турнир в Базел, финал МАХ Спорт 2

17.15 ЦСКА - Берое Диема спорт

17.15 Реал – Барселона МАХ Спорт 4

17.30 Абърдийн – Хибърниън Ринг

18.20 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сантяго де Чили Евроспорт 2

18.30 Евертън – Тотнъм Диема спорт 2

18.30 Алкмаар – Утрехт Ринг

19.00 Фиорентина – Болоня МАХ Спорт 3

19.00 НФЛ, Каролина – Бъфало МАХ Спорт 2

19.30 Осасуна – Селта МАХ Спорт 4

19.30 ПАОК – Волос Нова спорт

20.00 Тондела – Спортинг Ринг

20.00 НБА, Сан Антонио – Бруклин Диема спорт

20.45 Снукър: Северна Ирландия оупън, финал Евроспорт 1

21.30 Волейбол, Перуджа – Лубе МАХ Спорт 1

21.30 НБА, Детройт – Бостън Диема спорт 2

21.45 Лацио – Ювентус МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Страсбург Нова спорт

22.00 Райо Валекано – Алавес МАХ Спорт 4

22.00 Формула 1, Гран при на Мексико Диема спорт 3

22.20 НФЛ, Денвър – Далас МАХ Спорт 2

22.30 Брага – Каза Пиа Ринг

22.30 Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

00.00 НБА, Клинлънд – Милуоки Диема спорт 2

01.00 НХЛ, Ч\икаго – Лос Анджелис МАХ Спорт 3