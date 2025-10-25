Уфолог шокира: Извънземни атакуват Земята на 29-и октомври! Астроном: Пълни глупости!

Учен предупреди хората да си използват отпуската преди края на месеца, защото е възможно нападение от извънземни на 29 октомври. Астрофизикът от Харвард Ави Льоб смята, че гигантска маса, насочваща се към Земята, може всъщност да е извънземен космически кораб.

Мистериозният междузвезден обект, носещ се през нашата слънчева система, наречен 3I/ATLAS, беше забелязан за първи път на 1 юли и се смята за комета от повечето учени. Но професор Льоб, който е следил обекта , предупреди: „Той може да дойде, за да ни спаси или да ни унищожи“.

Ако обектът е извънземен кораб, проф. Льоб предупреди, че той може да предприеме изненадваща атака срещу нашата планета, когато достигне най-близката си точка до слънцето на 29 октомври. Той предупреди: „Ако искате да си вземете почивка, вземете я преди тази дата. Защото кой знае какво ще се случи“.

Преди това той прогнозира, че може да достигне Земята между 21 ноември и 5 декември, въз основа на изчисления на предишната му траектория.

Масивният обект, който е с размерите на Манхатън и тежи приблизително 33 милиарда тона, пътува почти два пъти по-бързо от предишните междузвездни посетители. А изображенията показват, че излъчва облак, който съдържа четири грама никел в секунда, без никакви следи от желязо - метална сплав, никога преди невиждана в природата и нечувана за кометите.

Крайният резултат е сплав, наречена никелов тетракарбонил, каквато досега е била наблюдавана само в човешкото производство, каза проф. Льоб пред New York Post .

Той каза: „Има само едно място, където е известно, че това съществува, и това са индустриално произвежданите никелови сплави. Това никога не е наблюдавано при друг обект. Това е процес, който можем да си представим само защото е бил използван в индустрията. Никога преди не е било виждано в комети“.

Професор Льоб, който преподава теоретична физика в Харвард и е директор на Центъра за астрофизика, отдавна е категоричен, че нещо в 3I/ATLAS не е наред.

Твърденията му бяха отхвърлени като „пълни глупости“ от астронома от Оксфордския университет Крис Линтот, който нарече теорията за извънземната сонда „обида за вълнуващата работа, която се води за разбирането на този обект“.

И НАСА публикува изявления, за да успокои обществеността, че 3I/ATLAS не представлява заплаха за планетата и ще премине безопасно през вътрешната част на Слънчевата система.





