Радостин Василев: От МЕЧ няма да подкрепим първия ни държавен бюджет в евро

Парламентарната група на партия МЕЧ няма да подкрепи първия ни държавен бюджет в евро. Той ще дублира дефицита на 6-7 %, коментира във Велико Търново лидерът на партията Радостин Василев.

Според него този бюджет ще официализира рефинансиране с още 20 милиарда на съществуващия външен и вътрешен дълг. Василев прогнозира извънредни парламентарни избори, а до края на годината от МЕЧ се подготвят за нов вот на недоверие на тема "Енергетика".

От МЕЧ ще проведат разговори с "Продължаваме промяната – Демократична България" за внасянето на вот на недоверие към кабинета "Желязков" за енергетиката и това да стане до края на годината, посочи Радостин Василев:

"И във връзка с това, което се случва с АЕЦ нови мощности, и с решенията на европейските съдилища, които забраняват намеса на държавата в строителството, и начина, по който е избран "Уестингхаус", и с това, което става с "Лукойл", как ни заблуждават. Запомнете, че в началото на ноември или в края на октомври, те казват, че няма да има проблем с цените на горивата, ще има такъв, много сериозен при това и това можеше да бъде избегнато, ако преди 9 месеца бяха приели нашият проект за решение за одържавяване на "Лукойл".

От МЕЧ се готвят за извънредни парламентарни избори, коментира на среща с партийния актив във Велико Търново Радостин Василев:

"В готовност за избори сме и смятам, че след приемането на бюджета тази коалиция в момента ще се оттегли от управление, защото не могат да се справят и ще хвърлят страната на служебно пак тяхно правителство вече без политическа отговорност".

По повод лансираната от партия "Възраждане" идея за свикване на Велико народно събрание и избор на изцяло нова конституция, Василев коментира, че това е идея на МЕЧ, която от партията на Костадин Костадинов са преписали.



