Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната, а те спасяваха хора в "Елените"

Около 60 000 лева бяха събрани само за няколко дни в помощ на доброволците от "Спасителен клуб за бъдеще" в Пловдив, чиято техника беше открадната от офиса им преди дни.

Без важно спасително оборудване останаха в края на миналата седмица доброволците от Пловдив, които помагат при пожари и наводнения - последно те спасяваха хора в "Елените". На призива им за помощ се отзоваха стотици.

"Много съм благодарен на хората, които се отзоваха, които пожелаха да помогнат по един или друг начин", каза Лазар Радков - основател на "Спасителен клуб за бъдеще".

"Ние просто не очаквахме такава реакция от хората, от обществото такава подкрепа. Много сме щастливи за това нещо. Ценим всеки един лев, който ни е дарен и това не е само подкрепа за нас. Това е помощ и за хората, които ние в някакъв момент ще им помагаме", коментира Атанас Петлов - ръководител на "Спасителен клуб за бъдеще" - Пловдив.

С парите ще се закупи основното оборудване за работа на терен. След това поетапно ще се възстановява екипировката на доброволците и нужните медицински консумативи.

"В най-скоро време ще предоставим пълен списък с апаратурата, която сме си набелязали и вече като я закупим ще направим публикация, за да знаят хората и да видят, че средствата, които са ни дарили са отишли по предназначение", обясни Лазар Радков

Тази година доброволците от "Спасителен клуб за бъдеще" - Пловдив са участвали в потушаването на пет тежки пожара в Пловдивско. Помагали са и при наводенията в Елените. При акцията в курорта намерили плюшена жаба - любима играчка на някое дете.

"Така че жабчето е спасено и то отново иска да намери своето детенце и да са си заедно", каза Атанас Петлов - ръководител на "Спасителен клуб за бъдеще" - Пловдив.

От клуба са готови да върнат играчката на собственика при подаден сигнал. А за да се предпазят от нови кражби, на свой ред ще оборудват офиса си с охранителна система.

