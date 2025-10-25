  • Instagram
Изненада! Заедно ли са Никола Цолов и Крисия?! СНИМКА

Изненада! Заедно ли са Никола Цолов и Крисия?! СНИМКА
Младата певица Крисия Тодорова и българската надежда във Формула 2 Никола Цолов привлякоха внимание с нови сторита от Испания, писа "България Днес".

На кадрите, заснети в Алсира, Валенсия, се виждат Крисия и Никола - с отражение в стъклена врата, очевидно по време на обща тренировка. Певицата преди това споделя снимка с надпис "Изпробвах новия си маникюр във фитнеса", а малко по-късно се появява и стори с таг към Никола Цолов - младият пилот, който живее и тренира в Испания.


Не е известно певицата да има връзка в момента, докато Цолов от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес.

Съвпадението на сторитата и видимата им близост накара мнозина да предположат, че между двамата може да се заражда нещо повече от приятелство. Засега нито Крисия, нито Никола са коментирали отношенията си.

