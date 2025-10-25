"Тръмп продължава да живее с илюзията, че е способен да постигне споразумение и изхожда от представата, че има отстъпки, които Владимир Путин трябва да направи. Правя всичко възможно, за да предам на американското правителство: Владимир Путин няма да прави никакви отстъпки. Изискванията на Русия са абсолютно ясни". Това казва в интервю за ТАСС бившият аналитик на ЦРУ Лари Джонсън.

По думите му, "руснаците проявиха голямо търпение, слушайки речите на Доналд Тръмп, особено на лични срещи. Но, както самият Тръмп вече показа, в зависимост от деня и с кого е говорил последно, той може да каже напълно противоречиви неща. И често - абсолютно фантастични. Например, той каза, че Индия е спряла да купува петрол от Русия, на което индийците отговориха: „Никога не сме казвали това“. Според Лари Джонсън "Орбан е един от малкото разумни гласове в Европа, който признава: „Хей, трябва да говорим с Русия“. И наистина, Орбан вече е бил в Москва, където лично се е срещнал с президента Путин. Така че това е шамар в лицето на Макрон, Стармър и Мерц, както и на поляците – Туск – и Румъния. Остава един открит въпрос: как президентът Путин може да стигне до Будапеща? Заради заповедите за арест на Международния наказателен съд, най-вероятният маршрут до Будапеща изглежда е през България. Но това е въпрос, който трябва да се реши от службата за сигурност на президента Путин. Въпреки че не бих изключил евентуални опити от страна на Румъния или Полша – с подкрепата на някои други европейски страни, разбира се – да задържат президента Путин. Те са безумни. Не разбират рисковете от подобно действие". Лари Джонсън анализира пред ТАСС кой трябва да направи отстъпки по украинския проблем и защо, кои държави подготвят провокации, за да предотвратят руско-американската среща на върха и дали президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може да окаже натиск върху Володимир Зеленски.

Относно срещата между Тръмп и Зеленски миналата седмица в Белия дом американският анализатор коментира, че "За Зеленски тя мина неуспешно. При пристигането си на летището не го очакваха нито червен килим, нито посрещаща делегация. А президентът Тръмп ясно заяви, че Киев няма да получи ракети „Томахоук“. Това е отчасти така, защото Съединените щати просто нямат ракети „Томахоук“, които могат да дадат – има сериозен проблем със запасите и производството. Тръмп продължава да живее с илюзията, че е способен да постигне споразумение и изхожда от представата, че има отстъпки, които Владимир Путин трябва да направи. Правя всичко възможно, за да предам на американското правителство: Владимир Путин няма да прави никакви отстъпки. Изискванията на Русия са абсолютно ясни", заяви Лари Джонсън.

"Първо, признаване на Крим, Запорожката и Херсонската области, както и на Луганската и Донецката народна република като постоянни части от Руската федерация. Те не могат да бъдат върнати или „разделени“ – Русия няма да се съгласи да има половината от Запорожката или половината от Херсонската област, - подчерта американският анализатор. - Не, сега е изцяло част от Русия и това няма да се промени. Американската страна не разбира тази позиция. Бих казал, че повечето хора около Тръмп вярват, че този въпрос може да бъде обсъден и решен. Твърдя, че това е невъзможно. Не виждам как Владимир Путин би могъл да направи отстъпки по този въпрос и все пак да запази политическа подкрепа в Русия, защото това вече е руска територия. Това е точка номер едно. Точка номер две е краят на всякаква подкрепа и участие на НАТО в Украйна. Това трябва да приключи. Реалността е, че Украйна е де факто член на НАТО от 1995 г. След това въоръжените сили на САЩ, заедно с други страни от НАТО, започнаха да провеждат военни учения на украинска територия и в сътрудничество с нея. Те установиха присъствие на Яворовския полигон, военна база в Западна Украйна. На практика тя стана подчинена на щабквартира на НАТО. И сега, 30 години по-късно, от НАТО най-накрая се иска да си махне ръцете от Украйна и да спре да я използва като посредник. Отново, това е искане от руска страна и според мен тук няма място за преговори или отстъпки", подчерта Лари Джонсън.

Според него, ако президентът Тръмп не е готов да приеме тези фундаментални условия, които съставляват позицията на Русия, от срещата му с Путин нищо няма да излезе, а постигането на споразумение ще бъде невъзможно. "Идеята, че Русия би се съгласила да спре на сегашните си позиции и да установи прекратяване на огъня, без да изтегля украинските войски от териториите, които сега се считат за руски – Запорожката област, Херсонската област, и без да се изтегли напълно от Донецката народна република – е нереалистична. В такъв случай просто няма какво да се обсъжда", добави американският анализатор.

На въпроса дали ще има опити за провал на предстоящата среща на върха Путин-Тръмп, Лари Джонсън отговори: "Това може да се очаква особено от британците чрез MI6 и в по-малка степен от французите, но те ще се опитат да организират провокации и операции под фалшив флаг. Вече ги видяхме да опитват тактики с дронове през последните седмици. Те твърдяха, че Русия изстрелва дронове из цяла Европа. Някои от тях обаче очевидно са били свалени преди това на украинска територия, след което са били ремонтирани от украинците и изпратени в Полша и Румъния, за да се създаде илюзията, че Русия предприема настъпателни действия. Така че очаквам, че нещо подобно може да се случи отново".

Но в действителност европейците вече нямат значение, подчерта Лари Джонсън: "Те вече не представляват значителна военна сила. Те вече не са индустриална сила. Парадоксът е в това, струва ми се, както Съединените щати – от гледна точка на Доналд Тръмп – така и Владимир Путин може да споделят общ интерес - да видят демилитаризирана, отслабена Европа. Защото Европа наистина се превърна в проблем. Тя постоянно се намесва, но няма какво да предложи. Липсват ѝ значителни природни ресурси и е изцяло зависима от вноса на петрол и газ от други страни. Индустриалният ѝ потенциал намалява. Всичко, което е останало от нея, е колониално наследство, наследство от експлоатация на други народи и култури. От тази гледна точка, Европа наистина е оказала токсично влияние върху света. И сега сме свидетели, по същество, на края на тази система. Но те не избледняват тихо в нощта – те се борят да останат значими. Въпреки това, те вече не са значими".

Запитан дали Доналд Тръмп ще може да принуди Зеленски да играе по неговите правила, Лари Джонсън казва: "Разбира се, той има възможност. Но има ли волята? Не знам. Разбирате ли, Доналд Тръмп дойде на власт с огромна възможност – той наистина можеше да стане „президент на мира“. В края на краищата, той можеше веднага да спре войната в Украйна: щеше да е достатъчно да се спрат доставките, да се прекъсне достъпът до разузнавателна информация и да се изтеглят американските войски и съветници по разузнаването от украинска територия. Прекратете всичко това и войната просто не можеше да продължи. Аналогично, ако Тръмп беше спрял всякаква военна подкрепа за Израел, войната, този геноцид в Газа, щеше да приключи. Вместо това той продължи ефективно да подкрепя и двете страни. Така че, знаете ли, думите са едно, действията са друго. Мисля, че руснаците проявиха голямо търпение, слушайки речите на Доналд Тръмп, особено на лични срещи. Но, както самият Тръмп вече показа, в зависимост от деня и с кого е говорил последно, той може да каже напълно противоречиви неща. И често - абсолютно фантастични. Например, той каза, че Индия е спряла да купува петрол от Русия, на което индийците отговориха: „Никога не сме казвали това“. Така че, отново, всичко зависи от това доколко е важно за самия Тръмп да бъде възприеман като „президент на мира“. И от това дали осъзнава, че ще трябва да направи някои отстъпки на Путин – а не обратното", заключава Лари Джонсън.









