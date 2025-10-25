Иво Сиромахов: Пеевски е във властта и никой не може да го спре - има цялото правителство

"Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция. Той излиза и той казва какво ще прави правителството. Когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре по обективни причини - ако бензинът стане 10 лева, Пеевски ще излезе и ще каже – те се провалиха. В момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него. Идеална позиция – win-win."

Това мнение изрази пред БНР Иво Сиромахов, бивш водещ на "Шоуто на Слави", публицист и писател.

Запитан мит ли е, че държавата е на Пеевски, той предложи своя версия – да се разходим до някоя по-малка община и да видим там какво се случва:

"Тези общини са държави умишлено от държавата без бюджет, на минимума, колкото да функционират. И им се казва – ако искате нещо да се свърши във вашата община, трябва да кандидатствате и държавата да ви отпусне бюджет по някой проект. Обаче, казват на кмета, независимо от коя партия е, ако искаш да ти мине проектът, трябва да ни осигуриш на следващите избори еди колко си гласа. Не е проблем купуването на гласове в ромските махали. Голямото купуване на гласове минава по този начин. (…) Има срастване на мафията с държавата. Вероятно не е само Пеевски. Вероятно вътре са и други, по-малки местни играчи. И по-големи, свързани с бизнес интереси, с криминалния свят. Всичко това се е сраснало и изцяло държи хората в малките общини."

Не знаем как етническите турци възприемат ДПС-НН. Социологическите проучвания в момента са несериозни, защото не знаем кои ще са играчите на следващите избори, нито кога ще са тези избори, посочи ексводещият.

"Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят", заяви Сиромахов за цената на участието на ИТН във властта.

Той определи изтегления от ИТН и превърнал се в скандален законопроект за криминализиране на огласяването на лична информация "юридически несъстоятелен", но минал единодушно в правната комисия и разказа, че научавайки новината от медиите, си е помислил - ИТН не може да внесе такъв закон.

"В първия момент бях в такъв шок и си казах – тук е станала някаква грешка. И си казах – много са загазили, в голяма беда са."

Няма капка морал, капка съвест в българската политика, отчита Сиромахов.

В момента състоянието на медиите е много тъжно. Журналистите нямат достъп до политиците. Грозна лъжа е, че ще ремонтират старата сграда на НС. В новата сграда – бившия партиен дом, има завръщане към авторитарната политика, в която гражданите нямат никакво значение, а журналистите са натикани в една стаичка и никой не говори с тях, констатира той.

Да се замислим колко от депутатите извън председателите на парламентарни групи говорят пред медиите, те са "натискачи на бутони", които "нямат правото да се обаждат", допълни Сиромахов и настоя:

"Медийното завладяване е доброволно. То не е насилствено."

Работа на медиите е винаги да са в опозиция. Големият проблем е какво мислят собствениците. Останаха малко островчета на свободното слово. Всичко е изтикано по сайтове, в мрежата, коментира Сиромахов в предаването "Политически НЕкоректно".

"Простащината на Борисов не е новина, живеем с нея от времето, когато беше главен секретар, след това кмет, три пъти министър-председател. Унизителното е, че хората, които му задават въпроси, търпят такова отношение. Той не е институция в момента, той е обикновен депутат. Неговата простащина я регистрирахме, но трябва да регистрираме някакво противопоставяне на тази простащина."

След Костов процесът на прелъстяване на журналистиката започна още по времето, когато Борисов беше главен секретар – "флиртаджийски", "някак си те го обикнаха, започнаха да го хвалят в медиите си не от страх, а от любов" и "неговият ореол беше създаден от кохорта влюбени, пърхащи около него репортери". Като премиер той вече тръгна да сее в разорана нива, обясни той. По думите му обаче, през последните години вече се усеща насилие спрямо медиите, а от това поведение няма последици.

Арестуването на хората вече се ползва като репресия, а не като защита на законите. Имаме тежък проблем – трябва да си отговорим на въпроса дали сме правова държава и защо никой в парламента не пищи по тази тема. "Кои сте вие, че да кажете кой ще купи "Лукойл" в пазарна икономика. Това не е Съветският съюз", смята още публицистът. Според него в момента сме в разпад, половин България е без вода, а "деца се колят по моловете".



