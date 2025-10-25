Какво означават кодовете на стикерите върху ябълките?

През есента, когато ябълките са най-търсеният плод на пазара, малцина обръщат внимание на малките стикери, поставени върху тях. Оказва се обаче, че тези етикети съдържат важна информация за произхода и начина на отглеждане на плода, пише The Mirror.



Популярният блогър и експерт по здравословно хранене Зиб Аткинс обяснява, че цифрите на стикерите са част от международната система PLU (Price Look-Up) – код, който касиерите използват, за да определят вида и цената на плода. Но освен това, тези цифри разкриват и как точно е отгледан продуктът.



Какво означават кодовете:



Код, започващ с 3 или 4: плодовете са отглеждани по конвенционален начин, с употреба на химически торове и пестициди.



Код, започващ с 9: плодът е органичен, произведен без синтетични пестициди и изкуствени торове.



"Ако видите число, което започва с три или четири, това не е органична ябълка. Восъкът, с който я покриват, може да съдържа токсични вещества и да прикрива следи от пестициди", предупреждава Аткинс.



Безопасен ли е восъкът върху плодовете?



Според експерти от хранителната индустрия, синтетичният восък, използван при обработката на ябълките, е безопасен за консумация. Той се нанася след щателно измиване на плодовете и има за цел да предпази кората от загуба на влага и да удължи срока на годност.



Как да премахнем восъка и остатъците от пестициди у дома



За тези, които искат допълнителна сигурност, Зиб Аткинс предлага прост, но ефективен метод за почистване:



"Напълнете купа с вода, добавете една чаена лъжичка сода бикарбонат и накиснете ябълките за 15 минути. След това ги изтъркайте с твърда четка – така ще премахнете до 90% от повърхностната мръсотия и восък", съветва експертът.



Изборът на ябълки с код, започващ с 9, и внимателното измиване на плодовете са най-сигурните стъпки за здравословна есенна трапеза, пише zdrave.to.