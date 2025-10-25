Неофициално: Откриха шефа на НАП-Бургас с куршум в главата
Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е намерен мъртъв в района на поморийското село Бата, съобщи Флагман.БГ, позовавайки се на свой неназован източник.
Дългогодишният данъчен служител на бургаската дирекция е бил с огнестрелна рана в главата. Няма данни за упражнено насилие. До него е намерен и законно притежаваният му пистолет.
Според информация но регионалния сайт 62-годишният служител е страдал от злокачествено заболяване, което е открито в късен стадий и на практика е било нелечимо.
Колегите му твърдят, че от три месеца е бил в болничен.
Сигнал, че е в неизвестност от вчера следобед е подала съпругата му. Тя е установила, че липсва и оръжието му от касата у дома.
Клетката на мобилния му телефон е довела издирващите полицаи в село Бата.
Кирил Пологов, който работи 33 години в данъчната система, пое високия пост, отговаряйки за приходите на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска област през 2024 г.
Още по темата:
- » Прокурор и полиция влязоха в РДНСК Бургас и в Община Несебър
- » Неучебен ден в община Царево: Хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична
- » Мост се срути в Бургаско СНИМКИ