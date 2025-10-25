  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +17
Пловдив: +11 / +20
Варна: +11 / +19
Сандански: +15 / +20
Русе: +11 / +18
Добрич: +10 / +17
Видин: +13 / +18
Плевен: +13 / +19
Велико Търново: +10 / +18
Смолян: +5 / +13
Кюстендил: +12 / +17
Стара Загора: +10 / +18

Куче-робот посрещна Борисов в Разград на среща ГЕРБ - младежи

  • Сподели в:
  • Viber
Куче-робот посрещна Борисов в Разград на среща ГЕРБ - младежи

Стопкадър/ФБ/Бойко Борисов
A A+ A++ A

Младежи на ГЕРБ се събраха на регионална академия в Разград, за да дискутират темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята спорта в развитието на младите хора.

По време на форума младежите ще обсъждат темите заедно с Асим Адемов - съветник на министър-председателя, Петър Младенов - зам.-министър на младежта и спорта и Георги Наков - народен представител в парламента на Румъния.

В събитието на МГЕРБ участва и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той бе посрещнат от куче робот. Роботът демонстрира какво може, като истински домашен любимец.

Борисов се пошегува, когато присъстващ ритна кучето - робот в опит да го объре и предложи на Брисов да пробва. Ледирът на ГЕРБ обаче отказа и каза, че не бива да се прави така, "защото знаете ли какво ще ви направят природозащитните организации".


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?