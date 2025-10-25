В мрежата: Венета Райкова да води „Шоуто на Слави“! Иво Сиромахов: Аз съм ЗА

Bенета Райкова да седне в стола на водещия на „Вечерното шоу на Слави" по тв "7/8". Това предложение набира скорост в социалните мрежи, след като устатата блондинка беше свалена от ефира на Би Ти Ви и предаването „Преди обед".

В същото време дясната ръка на Слави - Иво Сиромахов, скандално напусна екипа на шоумена. Негов заместник стана бившият му колега и бивш депутат Филип Станев, пише Хот Арена.

Предложението бързо събра хиляди харесвания и над сто коментара. Сред тях имаше и предложения като: „Да, и после да се кандидатира за министър на културата!“, „Тя нека да е новата шефка на ИТН, Слави в пенсия!“ и „Няма проблем, ще подкрепим и без това не гледаме нито Венета, нито шоуто на Слави". Други прозряха елемента на гавра в идеята и пуснаха „смеещи се“ емотикони.

Най-изненадващ се оказа коментарът на самия Иво Сиромахов, който написа в провокативния си стил: „Аз съм ЗА!".

И така „даде благословията си" бившата водеща на „Горещо“ да влезе в неговите обувки като лице на „Вечерното шоу на Слави Трифонов".

Междувременно Венета Райкова не пропусна да поздрави Слави за рождения му ден на 18 октомври шоуменът навърши 59 години, пише "Ретро". Тя припомни, че именно той е бил първият й гост в предаването „Ексклузивно“ по телевизия Европа през далечната 1998 г.

Като допълнение тя публикува архивно видео от Би Ти Ви, на което тя на свой ред седи на прословутото жълто диванче и пише пожелание в книгата на Трифонов: „Трябва да бъдеш състрадателен. Само тогава можеш да постигнеш онзи вътрешен мир. Повечето известни личности мислят, че ще станат щастливи, ако достигнат цел, сбъднат мечта. Обаче 95% не са щастливи, защото няма кой да ги обедини. Трябва да бъдем смирени. Направете добри неща на хора, които не познавате, дори заради самото добро. Опитайте се да овладеете гнева и омразата си. С Бог напред".

Към видеото Венета добави, че това е казала на Слави още преди 20 години и че тези думи важат и днес. Мнозина приеха публикацията й като недвусмислен намек за настоящото състояние на шоумена и партията му, в която текат вътрешни скандали.

Макар и упорито да мълчи за раздялата си с Би Ти Ви и "Преди обед", Венета видимо изпитва горчивина от начина, по който се развиха нещата. В социалните мрежи тя сподели официална графика от ГАРБ, според която предаването „Преди обед“ е постигнало внушителен 31,2% дял, докато конкурентното „На кафе“ по Нова телевизия изостава с 20,6%. Под снимката Райкова написа: „От 1.09 до 15.10 бях в Би Ти Ви. Цифрите говорят. Това можах, това направих. Следващия път повече".

Постът предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Част от зрителите я обявиха за „истинската кралица на ефира", докато други видяха в него „внимателно прикрит шамар към Би Ти Ви и колегите“, които продължават да мълчат по темата. Малко по-късно Венета пусна нова публикация, която мнозина приеха като знак, че не се е отказала от телевизията: „Аз съм една от вас. И горе главите доброто винаги побеждава!".

Останала без работа, Венета продължава да се изявява и като писателка и инфлуенсър. Откакто е без работа, тя активно промотира книгите си и не спира да дава съвети за женско здраве. В последната си изповед споделя: „Аз съм жена на 51 години, раждала веднъж, все още с месечен цикъл. Как го постигам да съм във форма на тези години? Не гладувам. Имам три основни хранения на ден във всяко едно имам животински протеини, мазнини, растителни и въглехидрати. Без въглехидрати не мога. Пия по два и половина-три литра вода на ден. Пия хранителни добавки, които виждам, че се пият в Америка и Русия. Аз ги приемам на капсули, докато Ким Кардашиян ги приема венозно".

Тя също така сподели статистика от инстаграм профила си, според която за последните 30 дни той е бил посетен почти 6,5 милиона пъти. Това доказва, че макар завръщането й като водеща да не продължи дълго, тя все пак успя да върне вниманието на публиката към себе си и да се възползва от интереса, за да рекламира своите книги. Според близки до нея писателската дейност отново ще е основният й източник на доходи.





